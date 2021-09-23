ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة طفيفة بلغت 0.01% إلى مستوى 10597 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.14%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.12%.

وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تعاملات أمس على ارتفاع بنسبة 0.93% إلى مستوى 10596 نقطة.