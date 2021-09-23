ارتفاع البطاطس وتراجع البصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار البطاطس، والفاصوليا، والكوسة، والفلفل الحامي البلدي بين 50 و4 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

وتراجعت أسعار البصل، والباذنجان البلدي، والخيار البلدي بين 25 و50 قرشا، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

واستقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة، اليوم، بحسب بيانات موقع العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3 و5 جنيهات.

البطاطس بين 4.5 و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البصل بين 2 و 3.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و13 جنيها، بزيادة 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 2 و2.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 6 و9 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و8 جنيهات.

المانجو العويس بين 19 و25 جنيها.

المانجو الزبدية بين 14 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.