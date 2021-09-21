البورصة تواصل الهبوط مع اضطرابات "ايفرجراند" واستمرار جدل الضريبة

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت البورصة المصرية هبوطها لليوم الخامس على التوالي، مع اضطراب الأسواق العالمية بسبب تداعيات أزمة ديون شركة ايفرجراند الصينية، واستمرار الجدل محليا بشأن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تعاملات اليوم الثلاثاء، متراجعا بنسبة 1.98% إلى مستوى 10498 نقطة.

وعلى الرغم من تمكن المؤشر من تقليص خسائره مقارنة ببداية التعاملات حين هبط أكثر من 2% لكن القيمة السوقية انخفضت بقيمة 41.5 مليار جنيه، ليسجل رأس المال السوقي اليوم 692.2 مليار جنيه.

وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.34%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 3.29%

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 82.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 46 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 36.8 مليون جنيه.

وتأثرت الأسواق العالمية، بتداعيات أزمة ديون ايفرجراند الصينية، التي تبلغ التزاماتها نحو 300 مليار دولار، تكبدت الأسهم الأمريكية أكبر خسائر يومية لها في أربعة أشهر.

وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 1.7% لدى إغلاق أمس، كما هبط مؤشر ناسداك المركب لأسهم التكنولوجيا بنسبة 2.1%، وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.7%.