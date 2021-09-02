وزيرة الصناعة تصدر قرارا بتكليف خالد صوفي رئيسا لهيئة المواصفات والجودة

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قراراً بتكليف الدكتور مهندس خالد حسن صوفي للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس.

وقالت الوزارة إن هذا القرار يأتي في إطار خطة الوزارة للاستعانة بكوادر قيادية شابة في إدارة الأجهزة التابعة للوزارة بهدف تنفيذ رؤى وسياسات تتوافق مع استراتيجية الوزارة لإحداث تنمية صناعية حقيقية.

وأضافت أن هذه التنمية الصناعية ترتكز على الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري في السوقين المحلي والخارجي ومن ثم تحقيق مستهدفات الوزارة نحو الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً.

ويتمتع الدكتور خالد صوفي بمؤهلات علمية رفيعة المستوى فهو حاصل على الدكتوراه في الضبط الإحصائي وتوكيد الجودة من جامعة القاهرة، وماجستير نظم إدارة الجودة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وفقا للبيان.

وأشارت الوزارة إلى تقلده العديد من المناصب داخل القوات المسلحة، ومنها رئيس جهاز مراقبة وضمان الجودة، حيث أنه خريج الكلية الفنية العسكرية قسم هندسة ميكانيكية، وحاصل على دورات تدريبية متقدمة في مجالات القياس والمعايرة وضمان الجودة والمختبرات ونظم إدارة سلامة الغذاء.

كما يمتلك الرئيس الجديد لهيئة المواصفات والجودة خبرة كبيرة في العمل بالمنظمات الدولية وبصفة خاصة الأمم المتحدة، ويعد أحد الخبراء في مجال الإنتاج الصناعي وتحسين الجودة، وفقا للوزارة.