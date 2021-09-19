ديدي: لدينا خطط للتوسع في مصر ونقل الركاب بالسيارات الكهربائية (حوار)

المنافس الصيني الجديد بمجال النقل الذكي: السوق في مصر يسع الجميع

الرئيس العالمي للاتصالات بالشركة: المنافسة مع أوبر في صالح المستهلك والسائق

فيليبي كونترايراس: نمتلك أكبر أسطول من السيارات الكهربائية ونعمل على توفيق أوضاعنا بمصر

كتب- علاء حجاج:

قال فيليبي كونتريراس، الرئيس العالمي للاتصالات والتوسع الدولي بشركة "ديدي" الصينية للنقل الجماعي "DiDi"، إن السوق المصري كبير ويتسع لجميع الشركات العاملة في هذا القطاع بالبلاد.

وأضاف كونتريراس، في حواره مع مصراوي، أن الشركة، التي دخلت السوق المصري مؤخرا من خلال العمل في الإسكندرية، لديها العديد من الخطط التوسعية في مصر، منها تقديم خدمات نقل الركاب بواسطة السيارات الكهربائية، ولا سيما أن الشركة تمتلك أكبر أسطول من السيارات الكهربائية المستخدمة في التنقل.

وكشف كونتريراس، عن تقدم الشركة بطلب للحصول على رخصة تقديم خدمة نقل الركاب، كخطوة لتوفيق أوضاعها مع قانون النقل التشاركي ولائحته التنفيذية، مشيراً إلى أن المنافسة مع شركة "أوبر" صحية وفي صالح المستخدمين والسائقين وسوق النقل الذكي في مصر.

وبدأت شركة "ديدي" الصينية للنقل الذكي نشاطها في مصر من ثاني أكثر مدينة ازدحاما "الإسكندرية"، لتكون هي أولى محطات الشركة بمنطقة الشرق الأوسط.

وشركة "ديدي" الصينية لها خبرات قوية في سوق النقل الذكي بالصين وعدد من الأسواق الآسيوية والتي شهدت منافسة قوية مع شركة "أوبر"، حيث كانت تملك شركة "ديدي" حصة بشركة "أوبر" في الصين وهذه الأسواق ولكن انتهى المطاف بهما بتوقيع اتفاقية اندماج أصبحت بموجبها "أوبر" تملك حصة بشركة "ديدي" العالمية.

وسوق النقل الذكي في مصر ظل لفترة كبيرة في حالة سكون، إلا أن الأمور قد تتغير خلال الفترة المقبلة بوجود لاعبين جدد واشتعال المنافسة من جديد.

وإلى نص الحوار:

لماذا اختارت الشركة مصر لتكون نقطة انطلاقها بالشرق الأوسط؟

تمتاز مصر بسوق حيوي وقادر على استيعاب التكنولوجيا يوماً بعد الآخر، وأيضاً يفرض عدد سكانها الكبير تحديات على التنقل الفعال والآمن، ونحن على يقين بقدرتنا على توفير ذلك للمستخدمين، علاوة على رغبتنا في تقديم خدمة تنافسية آمنة بأسعار معقولة، تماشياً مع قيمة "ديدي".

كما نسعى إلى تعزيز مكانتنا تجاه السائقين (الكباتن)، حيث نريد أن نرسخ أنفسنا كخيار فعال وأكثر أمانًا لاقتناص الفرص الاقتصادية وتحقيق أكبر دخل للسائقين.

لماذا اختارت مدينة الإسكندرية لتكون نقطة انطلاقها في مصر؟

تزخر الإسكندرية بجميع المقومات اللازمة لتكون المدينة الأولى التي تطلق منها "ديدي" خدماتها في مصر والعالم العربي. فهي من حيث الجغرافيا والعمران تشكل تحدياً كبيراً للتنقل، علاوة على ذلك، يتيح لنا تطورها المتزايد أن نصبح بديلاً فعالاً للمستخدمين والشركاء السائقين، بالإضافة إلى ذلك، يتيح لنا عدد سكانها الكبير وزوارها بالتعرف بسرعة على سوق التنقل في الدولة والمنطقة، ومواءمة منصتنا.

كيف ترى الفرص في السوق المصري في ظل وجود منافسين لهم أقدمية بالسوق؟

المنافسة تترجم إلى مزايا للمستخدمين والسائقين في جميع البلدان التي بدأنا فيها رحلتنا. عندما يطرق منافس بمكانة "ديدي" سوقاً جديدة، ترتفع المعايير، وتزداد الأرباح ويتم إنشاء دائرة خدمات تفيد بشكل مباشر التنقل والأشخاص. وباعتبارها شركة عالمية رائدة في هذا القطاع، سيسهم وجود شركة "ديدي" في تنشيط السوق، وتعزيز الابتكار وإظهار كل ما يمكن أن تقدمه هذه الصناعة للناس وكيف يمكن أن تحدث تأثيراً كبيراً وإيجابياً على المستخدمين.

ونعتقد أن هناك مساحة للجميع، لا سيما وأن هذه الخدمة جديدة من نوعها في المنطقة، هذه هي إحدى خصائص "ديدي" في جميع الأسواق التي تعمل فيها، نفتح المجال أمام الأشخاص الذين لم يستخدموا هذا القطاع لاستكشافه والتعرف على قيمته التي يضيفها، ونعرض لهم مزايا أكثر وأفضل، وبالتالي، نساهم في تعزيز جودة الحياة في المدن والدول التي نصل إليها.

ما المزايا التنافسية لدى شركة "ديدي" مقارنة بباقي الشركات؟

تتمتع شركة "ديدي" بخبرات واسعة كشركة عالمية رائدة في مجال التنقل الذكي، كما تسمح لنا عملياتنا العالمية الضخمة بتقديم عرض متوسط التكلفة للمستخدمين وأفضل العمولات في السوق للسائقين. وكذلك، ستشكل خدماتنا للعملاء لدينا معياراً بارزاً في مجال التنقل الذكي بمصر.

كم عدد السائقين المسجلين حالياً لدى الشركة في مصر وما العدد المستهدف خلال العام الأول؟

عادة لا نشارك إجمالي عدد السائقين (الكباتن) ومع ذلك، فإن فرقنا المحلية والعالمية لم تكن تتوقع هذه الاستجابة الواسعة التي تلقيناها، والتي تجاوزت كل توقعاتنا من المستخدمين والشركاء الرئيسيين. لقد تجاوز الإطلاق في الإسكندرية في البداية جميع الأهداف التي حددناها ويمكن بالفعل اعتباره إشارة جيدة جداً لما ينتظرنا في مصر والمنطقة.

كم عدد الرحلات التي تستهدف شركة "ديدي" إتمامها عبر تطبيقها في العام الأول؟

هدفنا هو تعزيز وجود "ديدي" بالنسبة للعملاء باعتبارها البديل الأكثر كفاءة والآمن والملائم للتنقل، وبأسعار معقولة. بالإضافة إلى تحقيق الفرص الاقتصادية ومصدر مربح لشركائنا من آلاف السائقين في جميع أنحاء الجمهورية، وكسب ثقة المستخدم المصري، كما حدث في جميع الأسواق التي نعمل فيها حول العالم.

ما شروط الشركة لضم سائقين وما الشروط الخاصة بالسيارات؟

تتمثل شروط قبول السيارة، في فحص السيارة، والرقم القومي للسائق، وصورة رخصة السيارة ورخصة القيادة، وألا يتخطى موديل السيارة 10 سنوات.

هل لديكم خطة زمنية واضحة لتشغيل سيارات كهربائية؟

تضم "ديدي" حتى الآن أكبر أسطول من السيارات الكهربائية المستخدمة في عمليات التنقل الذكي، وسيتم تشغيلها قريباً بعد تعزيز خدماتنا ومنتجاتنا الحالية.

وبهذه الطريقة نضمن تجربة جيدة، وبمجرد جاهزيتنا للخطوات التالية لأنشطة عملياتنا في مصر سنعلن عن المزيد من التفاصيل.

ما خططكم لتطوير عنصر الأمان في خدمة النقل الذكي بمصر؟ وهل لديكم خطط لتركيب كاميرات بالسيارات أو غير ذلك؟

تأتي معايير الأمان والسلامة على قائمة أولويات شركة "ديدي" وأحد الأسباب الرئيسية وراء نجاح عملياتها في مناطق مختلفة. وتهدف "ديدي" إلى أن تصبح الخيار الأكثر أماناً لمن يحتاج إلى التنقل في جميع أنحاء المدن المصرية، وكذلك رواد الأعمال، حيث توفر عدة أدوات لتوفير الأمن والسلامة، مثل فريق استجابة لحالات الطوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وأنظمة المراقبة أثناء الرحلة.

كما تتضمن هذه الأدوات منصة خدمة عملاء تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للركاب والسائقين، وأداة مخصصة للطوارئ ونداء الاستغاثة متاح على التطبيق للركاب والسائقين، وجهات اتصال موثوقة وخاصية مشاركة الرحلة، وتوافر معلومات الراكب والسائق والسيارة لكل رحلة ونظام التعرف على الوجه للسائقين.

"ديدي" دخلت في منافسة مع شركة أوبر في الصين وعدد من أسواق آسيا، قبل اندماج الشركتين في هذه الأسواق.. هل يمكن أن نرى جولة جديدة من التنافس بين الشركتين في مصر؟

كان لشركة "ديدي" أسهماً في أوبر بالصين وعدد من الأسواق الآسيوية، وانتهى بهما الأمر بإتمام صفقة اندماج في هذه الأسواق، وتمتلك أوبر حصة في "ديدي" العالمية، ونحن نجدد التأكيد على أن المنافسة صحية ويمكن أن تترجم إلى توفير ظروف وفرص أفضل للمستخدمين والسائقين والمدن وحتى الحكومات.

ونسعى إلى تعزيز مكانتنا في هذه المنافسة من خلال تقديم القيمة والدفع باتجاه تحسين معايير القطاع، كما نهدف إلى ترسيخ "ديدي" كنموذج يحتذى، لشركة رائدة عالميًا في مجال التنقل، فيما يتعلق بمعايير الأمان والسلامة التي تركز بنسبة 100% على المستخدمين والسائقين.

ما خطط الشركة لتوفيق أوضاعها مع قانون النقل التشاركي في مصر؟

تمتثل شركة ديدي بشكل تام مع كافة قوانين الدول والنقل التشاركي الذكي منذ بدء عملياتها في مصر.

هل تقدمت الشركة للحصول على رخصة لتقديم خدمات النقل التشاركي؟

نعم تقدمت الشركة للحصول على رخصة النقل التشاركي.