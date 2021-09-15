الرئيس التنفيذي لـ "أورا ديفلوبرز": قرار بناء 30% بمشروعات العقارات يمنع "تسقيع" أراضي الساحل

كتب - عبدالقادر رمضان:

قال هيثم عبدالعظيم، الرئيس التنفيذي لشركة "أورا ديفلوبرز"، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن اتجاه الحكومة لإلزام المطورين العقاريين ببناء 30% على الأقل قبل تسويق المشروعات، سيكون مهمًا جدًا للساحل الشمالي، لمنع "تسقيع الأراضي"، وتسريع وتيرة تنمية هذه المنطقة لتعمل أطول فترة ممكنة من العام وليس فقط شهرين بالصيف.

وأوضح أن هذا القرار لم يؤثر على مشروعات الشركة لأنها تسعى للبناء والتسليم في أسرع وقت، وأن معدلات الإنشاءات في مشروع "زد" الشيخ زايد وصلت لأكثر من 50%.

وأشار إلى أن الشركة تعتزم بدء الإنشاءات في مشروعها "سيلفر ساندز" السياحي بالساحل الشمالي أول العام المقبل، وتسليم أول مرحلة في صيف 2024.

وأضاف أن المشروع يقام على مساحة 550 فدان على ساحل البحر المتوسط بامتداد منطقة رأس الحكمة، باستثمارات 25 مليار جنيه، على 3 مراحل مدتها الإجمالية 5 سنوات.

وأضاف أن الشركة فتحت البيع بالمرحلة الأولى لمشروع "سيلفر ساندز" التي تضم 600 وحدة في شهر يوليو الماضي وجرى حجزها بالكامل في غضون أسبوع واحد فقط.

ويتكون المشروع من فيلات وتاون هاوس وشاليهات وشقق كاملة التشطيب، بالإضافة إلى منطقة "داون تاون" تضم محلات ومطاعم وأماكن ترفيهية، وتصل مدة التقسيط في المشروع إلى 6 سنوات.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة: "هدفنا أن المشروع يكون مدينة متكاملة ولا يحتاج من يسكن فيها للخروج إلى أماكن أخرى من أجل التسوق أو الترفيه، وأيضا هدفنا أن تعمل المدينة لأطول فترة ممكنة من السنة، وليس فقط شهرين بالصيف".

وبحسب ما قاله الرئيس التنفيذي للشركة فإن المشروع يتم تمويله ذاتيا في المرحلة الحالية، من خلال زيادات في رأس المال.

وقال إن الشركة لا تفكر في الطرح في البورصة في الفترة الحالية، "لكنها ضمن تفكيرنا خلال الخمس سنوات المقبلة".

وأشار إلى أن الساحل الشمالي المصري يلقى إقبال كبير في الفترة الأخيرة سواء من المصريين المقيمين في البلد أو العاملين بالخارج بالإضافة إلى الأجانب.

وقال إن الشركة تعتزم المشاركة في معرض سيتي سكيب المقبل في دبي من أجل تسويق المشروع بالخليج.

ولدى شركة أورا ديفلوبرز مشروعين عقاريين في القاهرة، يحملان اسم "زد" الأول في مدينة الشيخ زايد غرب القاهرة، والآخر في القاهرة الجديدة قرب العاصمة الإدارية الجديدة.

" نستهدف مبيعات إجمالية في الثلاث مشروعات ما بين 150 و160 مليار جنيه 25% منها في مشروع الساحل الشمالي" بحسب ما قاله الرئيس التنفيذي.