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لمستحقي المعاش.. شروط وإجراءات الحصول على منحة الوفاة

11:47 ص الأربعاء 15 سبتمبر 2021
لمستحقي المعاش.. شروط وإجراءات الحصول على منحة الوفاة

تعبيرية

كتبت- ياسمين سليم:

تمنح هيئة التأمينات أو جهات العمل منحة وفاة عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش للورثة.

وتقدم هذه المنحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.

وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.

وتستحق المبالغ المنصوص عليها في هذه المادة في حالة وفاة صاحب المعاش وتذهب هذه المنحة لمستحقى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد تؤدى إليه بالكامل.

ويمكن الحصول على منحة الوفاة من خلال اتباع إجراءات التالية:

-تقديم طلب صرف المنحة.

-استيفاء مستندات استحقاق المعاش.

وتعد المستندات اللازمة للحصول على هذه المنحة هي:

شهادة وفاة صاحب المعاش.

النموذج المحدد بشأن المستفيدين من المعاش.

المستندات اللازمة لاستحقاق كل حالة من حالات المستحقين للمعاش.

منحة الوفاة هيئة التأمينات مستحقي المعاش وفاة المؤمن عليه

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