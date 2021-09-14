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قبل انطلاقه.. تخفيضات تصل إلى 45% على الأدوات المدرسية في معرض "أهلًا مدارس"

09:52 ص الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
قبل انطلاقه.. تخفيضات تصل إلى 45% على الأدوات المدرسية في معرض "أهلًا مدارس"

معرض أهلاً مدارس

كتبت- دينا خالد:

قال أحمد أبو جبل، رئيس شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، إن معرض أهلًا مدارس سيقدم للمواطنين تخفيضات على الأدوات المدرسية تبدأ من 35% وتصل إلى 45%.

وأضاف لمصراوي أن المعرض سيشارك فيه نحو 170 تاجرًا وشركة.

وأشار أبو جبل، إلى أن هذا العام لأول مرة سيستمر المعرض لمدة 15 يومًا بدلا من 10 أيام العام الماضي.

وأعلنت وزارة التموين عن انطلاق معرض أهلا مدارس في الفترة من 16 من الشهر الجاري وحتى نهاية الشهر.

وسيشمل المعرض كل احتياجات طلاب المدارس في أقسام وتشمل (أدوات مكتبية وكتابية، والكشاكيل والكراسات بأنواعها بالإضافة إلى الأدوات الجلدية والأحذية التي يحتاجها طلاب المدارس والملابس بالإضافة إلى أجهزة الحاسب الآلي).

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