وزير البترول: ميناء الحمراء البترولي سيشهد توسعات غير مسبوقة

كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن ميناء الحمراء البترولي على ساحل البحر المتوسط سيشهد توسعات غير مسبوقة لم يشهدها الميناء منذ إنشائه وذلك من أجل زيادة طاقته الاستيعابية، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

وأضاف الوزير أن تطوير الموانئ البترولية التخصصية، التي يعد ميناء الحمراء أحدها، جزء أصيل من استراتيجية الوزارة لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركتي بترول الصحراء الغربية (ويبكو) المسئولة عن إدارة الميناء وبدر للبترول، برئاسة وزير البترول.

وذكر الوزير أنه يجري حالياً الإعداد لإقامة التوسعات الجديدة بالبنية الأساسية لميناء الحمراء البترولي والتي تخدم منظومة المركز الإقليمي لتداول وتخزين وتجارة البترول في مصر، بالإضافة إلى إسهامها في خطط التنمية الجارية للدولة بمنطقة العلمين.

وأكد ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للمشروعات الجديدة والمشروعات الجاري تنفيذها بالميناء والمتابعة المستمرة لتذليل أي تحديات في هذا المجال، كما شدد على أهمية تعزيز إجراءات وتدابير السلامة على رأس أولويات العمل بميناء الحمراء كأحد المراكز الاستراتيجية لتداول وتجارة وتخزين المنتجات البترولية على ساحل البحر المتوسط.

ووجه الوزير بضرورة الاستمرار في رفع كفاءة منظومة السلامة بالميناء والاستعانة بالأنظمة والمعدات والأجهزة المتطورة تكنولوجيًا جنبًا إلى جنب مع تأهيل وتدريب العاملين بالميناء بشكل مكثف في مجالات السلامة لتحقيق أعلى فعالية في هذه المنظومة الحيوية.

وخلال الجمعية العامة لشركة ويبكو استعرض المهندس إبراهيم مسعود رئيس الشركة أهم المشروعات الحالية ونتائج الأعمال، مشيرًا إلى أن التوسعات الجديدة لمنطقة ميناء الحمراء تجري على مساحة 120 فدانا.

وأوضح أن التوسعات ستشمل إنشاء مستودعي تخزين جديدين رقمي 9 و10 بالميناء، بالإضافة إلى التسهيلات الخاصة بالمستودعين، ويجري حاليًا إعداد الدراسات الهندسية للمشروع بواسطة المقاول العام شركة بتروجت.



وذكر مسعود أن الميناء نجح في استقبال وتداول 82 مليون برميل زيت خام على مدار العام بمتوسط 225 ألف برميل يوميًا.

وقال إنه تم مؤخراً تشغيل مستودع جديد وهو المستودع رقم 7 بالميناء في مارس الماضي ليسهم في زيادة سعة التخزين بالميناء بنسبة 40% لتصل إلى 2.13 مليون برميل، ويجري حاليًا إنجاز أعمال المستودع رقم 8، حيث يعد هذان المستودعان البالغة تكلفتهما الاستثمارية 64 مليون دولار محورًا رئيسيًا في تطوير قدرات الميناء.

وأضاف مسعود أنه في إطار استكمال أعمال التطوير بدأ التشغيل التجريبي لمنظومة التحكم الآلي بمنطقة الميناء بواسطة شركة إنبي والتي تعد أحدث منظومة للتحكم وإدارة التشغيل بموانئ التداول وتمثل نقلة نوعية متطورة في إدارة وتشغيل ميناء الحمراء بأعلى كفاءة، وكذلك تحقيق أعلى مستويات الأمان في التشغيل.

وأوضح أنه يجري تعزيز منظومة مكافحة الحريق بإنشاء محطة مكافحة برية احتياطية وإضافة نظم احتياطية حديثة للإطفاء لحماية المستودعات إلى جانب تحديث إمكانيات مكافحة التلوث البحري انطلاقا من كون الميناء مركزا لمكافحة هذا النوع من التلوث على ساحل البحر المتوسط.

وعلى جانب آخر استعرضت الجمعية العامة لشركة بدر للبترول نتائج أعمال حقل بترول "بدر-1" بالصحراء الغربية والذي تشرف ويبكو على تشغيله.

ووجه وزير البترول بالاستمرار في تكثيف أعمال البحث والاستكشاف وحفر آبار استكشافية جديدة بهدف زيادة معدلات الإنتاج البترولي وبما يعزز من مساهمة الشركة وتنافسيتها كشركة مصرية بالكامل تعمل في أنشطة البحث عن البترول والغاز.

وشدد الوزير على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية في موقع الإنتاج للحفاظ على سلامة العاملين.

وبلغ إجمالي إنتاج حقل "بدر-1" خلال العام 2020-2021 مليون ونصف المليون برميل، وتم حفر 6 آبار جديدة ساهمت في زيادة احتياطيات الحقل إلى نحو 17.25 مليون برميل، وتم الانتهاء من مشروعات لزيادة قدرات التسهيلات الإنتاجية وسعات التخزين بالموقع والتي تخدم أيضا عددا من شركات الإنتاج الأخرى بالصحراء الغربية في إطار التكامل والاستغلال الأمثل للبنية الأساسية بالمنطقة.