مع رفع العلم المصري عليها.. ماذا نعرف عن الكراكة "حسين طنطاوي" الجديدة؟

شراكة بين مبادرة رواد النيل ومجموعة غبور لدعم ريادة الأعمال في القطاع

كتبت – شيماء حفظي:

تحتفل هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، بانضمام الكراكة "حسين طنطاوي" وهي أكبر كراكة في الشرق الأوسط.

وأعلنت الهيئة، في نهاية يوليو الماضي، وصول الكراكة وذلك استعداداً لانضمامها لأسطول الهيئة ورفع العلم عليها، ويرصد مصراوي أبرز المعلومات عن الكراكة الجديدة.

1 - الكراكة الجديدة "حسين طنطاوي" أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط.

2 - وصلت مصر فجر 27 يوليو 2021 إلى قناة السويس محمولة على متن سفينة الغطس "Tai An Kou"، قادمة من ميناء روتردام في هولندا.

3 – انتظرت الكراكة في منطقة الانتظار بالبحيرات الكبرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويم الكراكة وفصلها عن السفينة، استعداداً لانضمامها لأسطول كراكات الهيئة تمهيداً لاحتفالية كبرى لإجراء مراسم رفع العلم المصري عليها.

4 – تنظم اليوم احتفالية انضمام الكراكة لأسطول القناة، ورفع العلم المصري عليها.

5 - تتمتع الكراكة "حسين طنطاوي" بمواصفات متطورة، حيث يبلغ طولها الكلي 147.4 متراً، وعرضها 23 متراً، وتتمتع الكراكة الجديدة بغاطس 5.5 متر.

6- تبلغ إنتاجية الكراكة 3600 متر مكعب من الرمال/ ساعة على طول خط طرد عائم يبلغ 4 كيلو متر، وقدرة كلية 29190 كيلو وات.

7- لدى الكراكة حسين طنطاوي، القدرة على التعامل مع كافة أنواع التربة، بما فيها الصخرية.

8 – ستشترك الكراكة الجديدة في إنجاز مشروع ازدواج وتوسعة وتعميق المجرى الملاحي بمجرد انتهاء تجارب الاستلام من الجانب الهولندي.