أسعار الذهب في مصر تعود للتراجع خلال تعاملات اليوم السبت

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 783 جنيهًا، مقابل 784 جنيهًا أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 671 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 895 جنيهًا، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه 6266 جنيهًا.

وعالميًا، صعدت أسعار الذهب بنسبة طفيفة بلغت 0.04% في نهاية تعاملات أمس الجمعة - آخر جلسات الأسبوع.

ووفقًا، لبيانات وكالة بلومبرج، سجل سعر أوقية الذهب 1781.1 دولار، بنهاية التداولات.