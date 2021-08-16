يبدأ غدًا.. تعرف على جدول صرف مرتبات شهر أغسطس لموظفي الحكومة

كتب- مصطفى عيد:

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر أغسطس الجاري للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، غدا الثلاثاء ويستمر الصرف حتى يوم الخميس المقبل، على أن يتم صرف المرتبات للجهات التي لم تصرف في هذه المواعيد يومي 22 و23 أغسطس.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعلن في بيان سابق لوزارة المالية، تقديم مواعيد صرف المرتبات، عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام المالي الجديد.

وقال الوزير إنه تم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على خمسة أيام خلال هذه الأشهر، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وتبدأ وزارة المالية صرف مرتبات الشهر للجهات الحكومية على مدار 3 أيام وفقا للترتيب الحالي:

غدًا الثلاثاء 17 أغسطس

تشمل جهات الجهاز الإداري للدولة التي سيبدأ صرف مرتبات العاملين بها غدا الثلاثاء 17 أغسطس 33 وزارة وهيئة من بينها وزارات: "الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين، النقل، الاتصالات، القوى العاملة، الإنتاج الحربي، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، شئون مجلس النواب، والمصالح والهيئات التابعة لها".

ومن بين هذه الوزارات أيضا وزارات: "الداخلية، الأوقاف، الثقافة، الآثار، الإسكان، التجارة والصناعة، الطيران المدني، البيئة، السياحة، والبترول، إضافة إلى المصالح والهيئات التابعة لكل الوزارات المذكورة".

ويتضمن صرف المرتبات غدًا كذلك العاملين في مديريات: "الشئون الصحية، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، الطرق والنقل، القوى العاملة، والإسكان والمرافق بالمحافظات".

ومن المقرر أيضًا صرف مرتبات أغسطس غدًا للعاملين في: "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب".

بعد غدٍ الأربعاء 18 أغسطس

من المقرر أن يبدأ بعد غدٍ الأربعاء 18 أغسطس صرف المرتبات للعاملين في 20 وزارة وهيئة تشمل وزارات: "التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، المصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات، إلى جانب العاملين بدواوين عموم المحافظات، مديريات التنظيم والإدارة، والجامعات بمختلف المحافظات".

كما تتضمن جهات صرف المرتبات يوم الأربعاء 18 أغسطس: "القضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية، اللجنة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة".

الخميس 19 أغسطس

ينتظر يوم الخميس المقبل 19 أغسطس المقبل صرف المرتبات للعاملين في 13 وزارة وهيئة تتضمن وزارات: "التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية، المصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات، إلى جانب مديريات التربية والتعليم، الزراعة، الطب البيطري، والشباب والرياضة بالمحافظات".

ومن المقرر كذلك صرف مرتبات أغسطس يوم الخميس 19 من الشهر المقبل للعاملين في: "الأزهر الشريف، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الأخرى التي لم تصرف مرتباتها خلال اليومين السابقين".

ويمكن للجهات التي لم تستطع صرف مرتبات العاملين بها خلال الأيام الثلاثة المذكورة الصرف في يومي 22 و23 أغسطس.