فودافون تبدأ تحصيل رسوم على الإيداع في "فودافون كاش" من البطاقة البنكية

كتب-علاء حجاج:

أخطرت شركة فودافون عملائها الذين يستخدمون محفظة "فودافون كاش" ببدء تحصيل رسوم على الإيداع في محفظة المحمول بواسطة البطاقة البنكية.

وقال مسؤول بشركة فودافون مصر لمصراوي، إن الشركة لم تفرض رسومًا جديدة على الإيداع من البطاقة البنكية لعملاء فودافون كاش، ولكن ما حدث أنه عند إطلاق خدمة شحن المحفظة عبر البطاقات البنكية منذ شهرين كان هناك عرض ترويجي وقت إطلاقها "بدون رسوم" بمناسبة الإطلاق وانتهت المدة وبالتالي عادت الشركة لتحصل الرسوم من جديد.

وبحسب الرسالة النصية التي تلقاها عدد من عملاء خدمة فودافون كاش أنها فرضت رسومًا 10 جنيهات في حال إيداع في المحفظة بقيمة ألف جنيه أو أقل من البطاقة البنكية، وفرض رسوم 20 جنيهًا في حال الإيداع بقيمة أكبر من ألف جنيه بواسطة البطاقة البنكية.

وتبدأ فودافون في تطبيق هذه الرسوم بداية من اليوم 11 أغسطس.