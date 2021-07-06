توقعات بتراجع أسعار الجلود خلال موسم عيد الأضحى

كتبت- شيرين صلاح:

توقع محمد مهران، رئيس شعبة الجلود والمدابغ بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، أن تتراجع أسعار الجلود خلال موسم عيد الأضحى، خاصة في ظل وفرة من المعروض التي تحدث بالموسم.

وأضاف مهران، أن سعر قطعة الجلد البقري 170 جنيهًا، وسعر قطعة الجلد الجاموسي 250 جنيهًا.

وبحسب مهران، تنسق الشعبة مع شعبة القصابين هذا العيد لخروج الجلد من الأضحية أثناء الذبح بطريقة يمكن استغلالها بالمدابغ بعد ذلك وتحديد سعر مناسب لبيعه، ولا يلقى في صناديق القمامة مثل العامين الماضيين.

وشهدت الأعوام الماضية إلقاء جلود الأضاحي في صناديق القمامة بعد ذبح الأضاحي، وذلك لتراجع السعر بشكل كبير بالإضافة إلى قصه بشكل لا يناسب الاستخدام بالمدابغ.

وفقا لقول رئيس الشعبة، فإن هناك طلب من قبل بعض الدول مثل الصين على الجلد الجاموسي لجودته خلال الفترة الماضية.

وذكر مهران، أن هناك تحسن بسيط بالنسبة للعمل بالمدابغ خلال الفترة الحالية، وذلك مقارنة بالعام الماضي وبداية أزمة كورونا.