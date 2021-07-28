الملا يبحث مع التمويل الأفريقية دعم مشروعات جديدة بقطاع البترول

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كتب- مصطفى عيد:

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع ساميلا زوبايرو، رئيس مؤسسة التمويل الأفريقية والوفد المرافق له، إمكانيات التعاون في تمويل مشروعات جديدة للبترول والبتروكيماويات في ضوء برامج العمل الحالية لقطاع البترول التي تستهدف تنفيذ حزمة كبيرة من المشروعات لزيادة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء، استعرض الوزير، خلال اللقاء، قصص النجاح التي تحققت مؤخرا في صناعة البترول والمشروعات الجارية والمستهدفة في مجالات البنية الأساسية البترولية والبتروكيماويات والتعدين.

وأكد الملا حرص قطاع البترول على إقامة شراكة ناجحة مع مؤسسة التمويل الأفريقية والعمل سوياً من أجل التعاون البناء في المشروعات الجديدة التي ينفذها قطاع البترول والمساهمة في تحقيق أهدافه وخططه الاستثمارية.

وقال إنهما اتفقا على تنسيق الجهود المشتركة، وإنه وجه بترتيب لقاءات لفريق عمل المؤسسة مع رئيسي الشركة القابضة للغازات الطبيعية وهيئة الثروة المعدنية للوقوف على الفرص الاستثمارية والمشروعات التي يمكن المساهمة في تمويلها.

وأعرب رئيس مؤسسة التمويل الأفريقية عن تطلعها لإقامة تعاون وشراكة تنموية مع مصر بما يفتح آفاقاً جديدة لأعمال المؤسسة خاصة في قطاعات حيوية كالبترول والغاز والتعدين.

وأشار إلى أن مصر قدمت نموذجاً رائداً في تطوير صناعة البترول والغاز، مؤكدا اهتمام المؤسسة بالمشاركة في تمويل مشروعات قطاع البترول المصري.

وخلال استعراض المشروعات الجديدة التي تم تنفيذها، أثنى وفد مؤسسة التمويل الأفريقية على مشروع سونكر لتداول وتخزين المنتجات البترولية بمنطقة السخنة كنموذج ناجح للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

وحضر اللقاء سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وأسامة مبارز وكيل الوزارة لشئون المكتب الفني، وأسامة الشريف العضو المنتدب لشركة سونكر، ومحمود نظيم مستشار العضو المنتدب لشركة سونكر.