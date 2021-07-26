"تنمية المشروعات" يدرب فتيات الشرقية على تفصيل الملابس ضمن "حياة كريمة"

كتب- مصطفى عيد:

قال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إن فرع الجهاز بمحافظة الشرقية ينظم دورات تدريبية للسيدات في قرية الأخيوة التابعة لمركز الحسينية على حرفة التفصيل والخياطة، بحسب بيان من الجهاز اليوم الاثنين.

وأضاف الجهاز أن هذه الدورات تأتي في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري وتوفير مختلف الخدمات الأساسية للمواطنين ومساعدتهم على اكتساب مهارات جديدة تمكنهم من التوجه للعمل الحر والتشغيل الذاتي مما يتيح فرص عمل ويؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة خاصة للشباب والمرأة في القرى والمراكز الأكثر احتياجا.

وقال مجدي عبد الله، مدير المنطقة الثالثة بالجهاز، والتي تشمل الشرقية والغربية والمنوفية والدقهلية ودمياط والعاشر من رمضان، إنه يجري حاليا تدريب حوالي 50 سيدة كمرحلة أولى من قرية الأخيوة التابعة لمركز الحسينية، أحد المراكز المستهدفة من مبادرة حياة كريمة، على حرفة تصميم الأزياء والملابس والخياطة.

وأضاف أنه يتم تنظيم هذه الدورات مجانا بمقر جمعية الإيمان الخيرية بالأخيوة، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن، وتستمر لمدة 25 يوما، موضحا أن السيدات المشاركات يمكنهن فور انتهاء الدورة البدء في مشروعاتهن حيث يمكنهن العمل من المنزل وتوفير مصدر مناسب للدخل وتقديم خدمات التفصيل والخياطة لأهالي القرية والقرى المجاورة.

وذكر عبد الله أن فروع الجهاز بالمنطقة الثالثة تنظم دورات تدريبية مجانية بشكل دوري لمساعدة المواطنين على التعرف على أسس وقواعد إقامة المشروعات الصغيرة وكيفية إعداد دراسة الجدوى لمساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة جديدة.

كما يتم عقد ندوات توعية لتعريفهم بالتيسيرات الجديدة التي يتيحها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 فيما يتعلق بإجراءات وخطوات تأسيس المشروع والمساعدة في تسويق المنتجات من خلال تخصيص نسبة من المشتريات الحكومية لهذه المشروعات، بالإضافة إلى المعاملة الضريبية المبسطة، وفقا لعبد الله.

وأشار وائل العاصي، مدير فرع الجهاز بمحافظة الشرقية، إلى أن الجهاز ينسق بين المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة ولا يمتلكون الخبرة أو المعرفة الكافية وأصحاب المشروعات القائمة لتدريبهم بشكل عملي على أنشطة مختلفة مثل صناعة وتعبئة وتغليف المواد الغذائية كالعصائر وصناعة الملابس الجاهزة والتحف.

وأوضح أنه يتم التعاون بشكل مستمر بين فرع الجهاز ومديرية القوى العاملة بالشرقية لمشاركة العملاء الراغبين في الاستفادة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تنظمها المديرية، حيث تم تنفيذ ورشة عمل في مجال تصنيع الملابس الجاهزة في مركز النحال.

وأكد وائل العاصي أن الفرع يتابع كل العملاء بعد انتهائهم من الدورات التدريبية المختلفة لتعريفهم بالبرامج التمويلية المتنوعة التي يقدمها الجهاز والخدمات غير المالية التي يمكنهم الحصول عليها لمساعدتهم في إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.

وقال إن مواطني محافظة الشرقية يمكنهم التوجه لفرع الجهاز بالمحافظة لتسجيل بياناتهم والاستفادة من مختلف الخدمات التي يقدمها الجهاز سواء في مجال التدريب أو التمويل أو التسويق.