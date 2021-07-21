الغرف التجارية: استقرار الأسعار وانتظام العمل بالأسواق في ثاني أيام العيد

كتب- مصطفى عيد:

أكد المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن غرفة عمليات اتحاد الغرف التجارية لمراقبة حركة الأسواق رصدت استقرار أسعار السلع وانتظام عمل الأسواق خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على مستوى سلاسل الإمداد والبيع سواء في قطاع التجزئة أو أسواق الجملة.

وقال العربي في بيان من اتحاد الغرف التجارية اليوم الأربعاء، إن عمل أسواق الجملة بالمحافظات على مدار 24 ساعة انتظم لتلبية احتياجات المواطنين وضمان إمداد الأسواق على مستوى الجمهورية بكافة احتياجاتها من الخضر والفاكهة، بالإضافة إلى انتظام حركة سيارات نقل الخضر والفاكهة على مدار اليوم لإمداد كافة المنافذ والأسواق بالمحافظات.

وأشاد العربي بالدور الهام الذي لعبته وزارة التموين والتجارة الداخلية في تحقيق استقرار في الأسعار بالرغم من تضاعف حجم الطلب على كافة السلع الغذائية خلال الأسبوع السابق لعيد الأضحى المبارك.

وأوضح أن الشركات التابعة للوزارة ضخت كميات كبيرة من الرؤوس واللحوم الحية والمبردة والدواجن بكافة منافذها على مستوى المحافظات كما ضخت كميات كبيرة من السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية، كالسكر والأرز والزيت وغيرها من السلع الأخرى بتخفيضات وصلت إلى 25%.

وقال العربي إن ذلك جاء بالتزامن مع مضاعفة الشركات الخاصة والسلاسل التجارية الكبرى حجم العرض من السلع الغذائية لاحتواء طلب الأسواق المتزايد بغرض التخزين, بما ساهم في تحقيق إتاحة كافة السلع الأساسية وحافظ على استقرار الأسعار.

وأضاف أن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية ساهمت في الحفاظ على أسعار اللحوم والتي شهدت الطلب الموسمي الأعلى من المستهلكين، حيث استقرت أسعار اللحوم البلدية عند معدلاتها الطبيعية في معظم المحافظات بينما سجلت ارتفاعا طفيفا في المحافظات الكبرى والمركزية نظرا للإتاحة السلعية التي حققتها الوزارة.

ووصل سعر كيلو لحوم الأضاحي إلى 65 جنيها / للكيلو القائم بكافة المنافذ سواء الخاصة أو بمنافذ الشركات التابعة لوزارة التموين، وسجل سعر اللحوم السوداني المبردة 85 جنيها / للكيلو، وسجلت اللحوم البرازيلية المجمدة 65 جنيها / للكيلو، بينما سجل سعر كيلو اللحوم الخراف السوداني المبردة 95 جنيها، وفقا للعربي.

وذكر العربي أن الأسواق شهدت تراجعا كبيرا في الطلب على كافة السلع منذ أمس الأول بسبب تخزين المستهلكين لاحتياجاتهم قبل بدء عيد الأضحى بما ساهم في استقرار حركة الأسواق خلال يومي العيد من حيث الأسعار وانتظام حركة الإمداد اليومي والتي عادت إلى معدلاتها الطبيعية بعد أن شهدت تحركات مكثفة خلال الأسبوع الماضي.