وزير الاتصالات يبحث مع سفير سنغافورة تعزيز التعاون بين البلدين

كتب- علاء حجاج:

التقى عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع السفير دومينيك جوه، سفير سنغافورة، لدى مصر لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقا لبيان من الوزارة اليوم الاثنين.

واستعرض طلعت استراتيجية مصر الرقمية والجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمي، وبناء الإنسان المصري من خلال إتاحة برامج تدريبية على مستويات مختلفة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلا عن إطلاق وتنفيذ برامج ومبادرات لتحفيز الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال لدى الشباب.

وأكد وزير الاتصالات على أهمية تعزيز التعاون بين مصر وسنغافورة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين؛ وفي ظل التقدم المحرز على صعيد مجالات التكنولوجيا البازغة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها المختلفة.

ونقل البيان عن سفير سنغافورة استعداد بلاده للتعاون مع مصر في مجال بناء القدرات ورفع الكفاءات من خلال عدد من الجامعات المتخصصة ذات التصنيف العالمي، وعن طريق تقديم برامج تدريبية وصولا إلى شهادات معتمدة في عدد من الموضوعات منها الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى إمكانية التعاون في مجال تقديم الخدمات الرقمية فضلا عن الشمول المالي الرقمي.

ووجه السفير الدعوة لوزير الاتصالات لزيارة سنغافورة بناء على الدعوة المقدمة من جوزفين تيو وزيرة الاتصالات والمعلومات والمسئولة عن مبادرة الأمة الذكية والأمن السيبرانى بسنغافورة لتعزيز سبل التعاون الثنائى بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال البيان إن الوزير رحب بالدعوة؛ موجها دعوة مثيلة لنظيرته وزيرة الاتصالات والمعلومات بسنغافورة.

الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي على خلفية توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة الذكاء الاصطناعي السنغافورية لإقامة شراكات في مجالات نشر الوعي العام حول الذكاء الاصطناعى لدى المواطنين من كافة فئات المجتمع، ونقل المعرفة عن طريق تدريب المدربين على برنامج عملي للتدريب المهنى للمتخصصين في هذا المجال.