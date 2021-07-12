الثروة المعدنية توقع 4 عقود للبحث عن الذهب مع شركتي سنتامين وبي تو جولد

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كتب- مصطفى عيد:

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع 4 عقود جديدة للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في 15 قطاعا جديدا بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركتي سنتامين الأسترالية، و بي تو جولد الكندية العالميتين باستثمارات تتعدى 17 مليون دولار للبحث في 15 قطاعاً.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين، وصل عدد الشركات التي وقعت عقود الجولة الأولى للمزايدة العالمية رقم 1 لسنة 2020 التي طرحتها وزارة البترول والثروة المعدنية في نظامها الحديث إلى 10 شركات عالمية ومحلية، وأصبح إجمالي عدد العقود الموقعة 20 عقداً للبحث في 56 قطاعاً باستثمارات تزيد على 47 مليون دولار.

ووقع العقود اليوم خالد الششتاوي رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، ووقع عن سنتامين، بالأحرف الأولى على مسودة ترخيص البحث، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مارتن هورجان الرئيس التنفيذي، وعن بي تو جولد وقع جوراجان توم الرئيس التنفيذي لأنشطة البحث عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ووقع بمقر الوزارة الدكتور محمد زاهر رئيس مجموعة زاهر الشريك المحلي للشركة الكندية داخل مصر، وذلك بحضور المهندس علاء خشب نائب وزير البترول للثروة المعدنية، وياسر رمضان نائب رئيس هيئة الثروة المعدنية، وممثلي الشركتين الفائزتين.

وأشاد الوزير بالنتائج التي حققتها المزايدة حتى الآن داعياً الشركات الفائزة للإسراع بأنشطتها في ظل الزخم الذي توفره القيادة السياسية والحكومة للنهوض بقطاع التعدين الذي توافرت له مقومات كثيرة لم تكن لتتحقق لولا الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده مصر وتجني ثماره الآن.

وتضمنت العقود الأربعة الموقعة عقداً لشركة B2 Gold الكندية باستثمارات حوالي 8 ملايين دولار للبحث في 6 قطاعات، وتوقيع 3 عقود بالأحرف الأولى لشركة Centamin الأسترالية باستثمارات 9.1 مليون دولار للبحث في 19 قطاعاً.

وعقب التوقيع، أشار الملا إلى أن الواقع في مصر تغير كثيراً للأفضل بفضل الإرادة السياسية التي دعمت جهود البناء والتطوير في كافة المجالات ومنها الثروة المعدنية التي شهدت تعديلات في التشريعات ونظم الاستثمار التعديني وتوافر البنية الأساسية من شبكات طرق حديثة ومجتمعات عمرانية ومناخ استثماري جاذب.

وأوضح الوزير أنه سيتم الإعلان عن نتائج الجولة الثانية من مزايدة الذهب والمعادن المصاحبة التي تم إغلاقها نهاية شهر يونيو الماضي عقب الانتهاء من دراسة وتقييم العروض المقدمة بشكل نهائي.