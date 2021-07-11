مبيعات المستثمرين الأجانب تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأحد بنسبة بلغت 0.31%، إلى مستوى 10153 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.

كما تراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.01%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.89%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 10.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 9.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 1.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع خلال جلسة الخميس الماضي بنسبة 0.9% إلى مستوى 10184 نقطة.