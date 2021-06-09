المالية تعقد جلسة نقاشية مع طلاب الجامعة الأمريكية لشرح وتحليل الموازنة

كتب- مصطفى عيد:

قالت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إن الوحدة عقدت جلسة نقاشية مع طلاب الجامعة الأمريكية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور ممثلين من الوكالة الأمريكية للتنمية، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وأضافت أن الجلسة تناولت شرحًا مبسطًا لمهام وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، ودور وزارة المالية في المحور الاقتصادي برؤية "مصر 2030"، وزيادة الشفافية ومكافحة الفساد، وتعزيز كفاءة المؤسسات والشراكات مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية داخل وخارج مصر.

وأشارت سارة عيد إلى الجهود المبذولة في إطار عمل الوحدة من خلال التقارير المبسطة التي أسهمت بشكل أساسي في تحسين مؤشر الشفافية بمصر، وانطلاق مبادرة الموازنة التشاركية بالمحافظات مثل الإسكندرية، والفيوم، وتم فتح جلسة نقاشية لسماع آراء وأفكار واقتراحات الطلاب التي يمكن تنفيذها في المرحلة المقبلة عبر: Www.budget.gov.eg

وأوضحت أن الوزارة تستهدف سرعة الانتشار بمختلف الجامعات، بحيث تكون البداية بالقاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وأسيوط، وبعض الجامعات الدولية "AUC - MIU" لإقامة فعاليات تشاركية على مدار السنة.

وذكرت سارة عيد أن هذه الفعاليات تهدف لإشراك الطلاب في أنشطة وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، وربط مشروعات التخرج خاصة بكليات الإعلام والتجارة والعلوم السياسية والاقتصاد بموضوعات خاصة بموازنة الدولة، والموازنة التشاركية والمشروعات القومية العملاقة، بحيث يصبح الشباب سفراء لتوعية الجمهور بهذه المشروعات.

وأكدت أنه يجري التواصل مع كل الجهات المعنية منها: البنك المركزي، والبورصة المصرية، ووزارة التعليم العالي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لسرعة تنفيذ المقترحات، وتم التواصل مع وزارة السياحة لعقد ندوات تعريفية بمتحف الحضارة عن أهمية إيرادات قطاع السياحة للاقتصاد المصري.

وقالت سارة عيد إن طلاب الجامعة الأمريكية تفاعلوا بشكل جيد مع "الموازنة التشاركية"، ويأملون في التواصل مع الجامعات الأخرى من خلال تبني مشروعات مشتركة أو عقد مؤتمرات وجلسات تضم جامعات من محافظات مختلفة لتبادل الآراء والأفكار، وتنظيم مسابقات بين الدارسين لتشجيعهم على المشاركة الفعالة.

وأشاد الطلاب بجهود الوحدة ووزارة المالية لإشراك الطلاب في اتخاذ القرار، وعملية إعداد الموازنة، وناقشوا سبل دمج وتوصيل أفكار الأنشطة الطلابية، خاصة في مجال ريادة الأعمال، إلى الوزارات لمساعدتهم في تنفيذها على أرض الواقع لاسيما ما يخص النواحي التقنية أو التكنولوجيا المالية، بحسب سارة عيد.

كما ناقش الطلاب مع الوحدة تنظيم حملات إعلانية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تطبيق "Clubhouse"، عن طريق خلق غرفة بالتطبيق خاصة بوزارة المالية، وإعداد فيديوهات قصيرة ومبسطة على تطبيق "التيك توك"، وإنستجرام لتوصيل المعلومات للشباب بطريقة سهلة، وفقا لعيد.

وأضافت سارة عيد أن هناك أكثر من فكرة لتعزيز ريادة الأعمال والتكنولوجيا المالية يتم دراستها حاليًا للاستفادة منها وترجمتها إلى مشاريع استثمارية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وذكرت أن ذلك يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز الاقتصاد القومي، وتنفيذ "رؤية مصر 2030"، موضحة أن الوحدة لا تدخر جهدًا في توعية طلاب الجامعات عبر نشر فيديوهات مبسطة عن "الموازنة التشاركية".

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرصه على تعميق التواصل مع الشباب؛ بما يُؤهلهم لقراءة وفهم وتحليل الموازنة العامة للدولة وبرامج الحكومة، والمشاركة الفعَّالة في تحديد أولويات الإنفاق العام، على ضوء الاحتياجات التنموية للمواطنين؛ بما يُسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية، على نحو يُساعد في تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات العامة.

وذكر أن وزارة المالية تعقد لأول مرة من خلال وحدة الشفافية والشراكة المجتمعية حلقات نقاشية عبر التطبيقات الإلكترونية لشباب الجامعات حول الموازنة العامة للدولة، وتتبنى ما يطرحونه من مقترحات جادة حتى تدخل حيز التنفيذ؛ وذلك فى إطار تطوير أطر الشفافية والإفصاح المالي والتواصل المجتمعي، وتوسيع مظلة مبادرة "الموازنة التشاركية".

وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن هناك شراكة جديدة مع الجامعات لتنمية الوعي المالي لدى الدارسين، ترتكز على مد جسور التواصل الإيجابي معهم، وتعظيم مشاركاتهم المجتمعية في إعداد الموازنة العامة للدولة عبر أطروحات بناءة تساعد في رفع كفاءة الإنفاق العام وتلبية احتياجات المواطنين، من خلال عقد لقاءات دورية ودورات تدريبية وتعليمية؛ من أجل دمجهم في الحياة العامة.