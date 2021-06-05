رئيس شعبة الدخان: زيادة جديدة في أسعار السجائر مع بداية يوليو

كتبت- دينا خالد:

قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن أسعار جميع أنواع السجائر سترتفع بداية من شهر يوليو المقبل.

وأضاف لمصراوي أن هذه الزيادة تبلغ نحو 25 قرشا في سعر العبوة من المصنع.

وأرجع إمبابي هذه الزيادة لقانون التأمين الصحي الشامل المطبق في عدد من المحافظات وسيعمم لاحقا.

ونص قانون التأمين الصحي الشامل، والذي تم تنفيذه منذ 2018، أنه يجري تحصيل 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر تباع بالسوق المحلية سواء كان المنتج محليًا أو أجنبيًا، على أن ترتفع تلك القيمة كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشا حتى تصل إلى 150 قرشا.

وأشار إمبابي، إلى أنه مع تنفيذ الزيادة الجديدة مع بداية شهر يوليو يصل إجمالي ما يستقطع لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، منذ بداية تنفيذ القرار نحو 100 قرش.

ويرى إمبابي أنه لرغم أن الزيادة طفيفة إلا أن المواطن سيشعر بها بسبب أن أصحاب الأكشاك والنجار يستغلون أي زيادة لرفع الأسعار بقيمة أعلى من قيمة الزيادة.

وحدد قانون التأمين الصحي الشامل، مصادر محددة بمثابة تمويل لخزينة الهيئة حتى تستطيع الوفاء بخدمات طبية جيدة، تشمل كل شرائح المجتمع، وتمنح الحماية الصحية لكل المواطنين، علاوة على تحملها اشتراكات غير القادرين على دفع الاشتراكات السنوية.

وزادت حصيلة الدولة من الضرائب على التبغ والسجائر والدخان خلال السنوات الخمس الماضية، بنسبة تقترب من الـ100%، حيث سجلت حصيلة تلك الضرائب في العام المالي 2016-2017 نحو 35 مليار جنيه، وترتفع في العام التالي بنحو 15 مليار جنيه، لتسجل 50 مليار جنيه في العام المالي 2017- 2018.

ورفعت الحكومة غلتها في عام 2018- 2019 لتسجل 56 مليار جنيه، ثم زادت الحصيلة في العام التالي لتسجل 65 مليار جنيه في العام المالي الماضي 22019-2020 بينما تترقب الدولة من الضرائب على المعسل والدخل في نهاية العام المالي نحو 75 مليار جنيه.