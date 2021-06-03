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جهينة: لم نتلق أي عرض للاستحواذ من شركة "القابضة" الإماراتية

12:09 م الخميس 03 يونيو 2021
جهينة: لم نتلق أي عرض للاستحواذ من شركة "القابضة" الإماراتية

شركة جهينة للصناعات الغذائية

كتب- مصطفى عيد:

قالت شركة جهينة للصناعات الغذائية، في بيان للبورصة اليوم الخميس، إن إدارتها لم تتلقَ أي عروض رسمية أو خطابات بخصوص ما نشر عن بحث الشركة القابضة الإماراتية التقدم لشراء حصة فيها وذلك حتى تاريخه.

وأضافت جهينة أنه في حالة وجود أي تطور جديد في ذلك الموضوع سوف توافي إدارة البورصة به فورا.

وكانت وكالة بلومبرج نقلت عن مصادر أمس قولهم إن الشركة القابضة الإماراتية تدرس شراء حصة في شركة جهينة للصناعات الغذائية، حيث يسعى صندوق الثروة السيادي في أبو ظبي إلى المزيد من الصفقات في مصر.

وذكرت المصادر أن المداولات في مراحلها الأولى، ومن غير المتيقن أن الشركة القابضة ستمضي قدما في أي صفقة.

وأشارت الوكالة إلى أن أسهم جهينة تراجعت 29% في تعاملات البورصة المصرية خلال هذا العام، مما منح الشركة قيمة سوقية 4 مليارات جنيه (254 مليون دولار).

وتأسست جهينة للصناعات الغذائية عام 1983، وهي شركة مصرية تتخصص في إنتاج ومعالجة وتعبئة مجموعة متنوعة من منتجات الألبان والعصائر وكذلك منتجات الطهي.

شركة جهينة شركة القابضة الإماراتية صندوق الثروة السيادي

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