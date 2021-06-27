Masrawy logo white

زيادة مرتبات الموظفين والمعاشات في أول يوليو.. تعرف على التفاصيل (فيديو)

05:15 م الأحد 27 يونيو 2021
زيادة مرتبات الموظفين والمعاشات في أول يوليو.. تعرف على التفاصيل (فيديو)

وزارة المالية

كتبت-ياسمين سليم:

تصرف وزارة المالية مع بداية شهر يوليو المقبل، زيادات لموظفي الدولة وأصحاب المعاشات مع تطبيق موازنة العام المالي الجديد.

ويستفيد من هذه الزيادة كل العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

ويوضح الفيديو التالي قيمة الزيادة لموظفي الدولة، وفقًا للدرجات الوظيفية ونسبة الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات والحدين الأدنى والأقصى لها.

مرتبات الموظفين زيادة المعاشات وزارة المالية زيادة مرتبات الموظفين

الخبر التالى:

المشاط: تمويل 2180 مشروعا صغيرا ومتوسطا من خلال المنحة السعودية

كورونا.. لحظة بلحظة

423

إصابات اليوم

35

وفيات اليوم

781

متعافون اليوم

279184

إجمالي الإصابات

16002

إجمالي الوفيات

208192

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا