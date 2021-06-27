زيادة مرتبات الموظفين والمعاشات في أول يوليو.. تعرف على التفاصيل (فيديو)

كتبت-ياسمين سليم:

تصرف وزارة المالية مع بداية شهر يوليو المقبل، زيادات لموظفي الدولة وأصحاب المعاشات مع تطبيق موازنة العام المالي الجديد.

ويستفيد من هذه الزيادة كل العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

ويوضح الفيديو التالي قيمة الزيادة لموظفي الدولة، وفقًا للدرجات الوظيفية ونسبة الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات والحدين الأدنى والأقصى لها.