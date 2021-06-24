6 جنيهات للسهم.. زيتا للاستثمار تشعل منافسة الاستحواذ على "الإسكندرية الوطنية"

كتبت – شيماء حفظي:

تواصل شركة زيتا للاستثمار المحدودة، الإمارتية، المنافسة للاستحواذ على 90% من أسهم شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية.

وتتنافس شركتان للاستحواذ على 90% من شركة الإسكندرية الوطنية، هما شركة زيتا للاستثمار الإماراتية وشركة تايكون القابضة للاستثمارات المالية.

وأعلنت شركة زيتا، اليوم الخميس، تعديل سعر عرض شراء إجباري ليصبح 6 جنيهات للسهم، ليرتفع 52 قرشا للسهم الواحد، مقابل السعر الذي عرضته الشركة في عرضها الأول وكان 5.48 جنيه.

ويصبح السعر الجديد لعرض ويتا، أعلى 40 قرشا من سعر السهم في العرض المنافس الذي تقدمت به شركة تايكون القابضة، الأسبوع الماضي.

وفي فبراير الماضي، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على إيداع مشروع عرض شراء الإجباري المقدم من شركة زيتا للاستثمار المحدود (الإمارات) للاستحواذ على 4.7 مليون سهم، بسعر 5.48 جنيه للسهم دون حد أدنى للتنفيذ.

ثم تقدمت شركة تايكون القابضة، بعرض شراء إجباري، بسعر نقدي يبلغ 5.6 جنيه للسهم وبحد أدنى للتنفيذ 51% من أسهم رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض، قبل أن تعدل زيتا سعر عرضها ليصبح الأعلى.

ويمتلك مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، حصة تصل إلى نحو 85% من شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بينها 9% حصة مباشرة.

الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية تعمل ضمن القطاع المالي المتنوع مع التركيز على الخدمات المصرفية الاستثمارية والوساطة، وتم تأسيسها في يناير 1996.

وخلال العام الماضي، سجلت الشركة صافي أرباح نحو 4.5 مليون جنيه مقابل 709.65 ألف جنيه خسائر خلال العام 2019.