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تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات

01:26 ص السبت 19 يونيو 2021
تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات

بورصة وول ستريت الأمريكية

نيويورك- (د ب أ):
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 37ر533 نقطة، أو 6ر1% ، ليصل إلى 08ر33290 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 41ر55 نقطة، أو 3ر1% ، ليصل إلى 45ر4166 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 97ر130 نقطة، أو 9ر0% ، ليصل إلى 38ر14030 نقطة.​

بورصة وول ستريت مؤشر داو جونز الصناعي مؤشرات الأسهم الأمريكية مؤشرات الأسهم الرئيسية

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