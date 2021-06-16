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البنك الأهلي يعتزم المساهمة في تأسيس صندوق للاستثمار في الصناديق

02:15 م الأربعاء 16 يونيو 2021
البنك الأهلي يعتزم المساهمة في تأسيس صندوق للاستثمار في الصناديق

البنك الأهلي المصري

كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن البنك يعتزم المساهمة في تأسيس صندوق الاستثمار في رؤوس أموال الصناديق (Fund of Funds) بالتعاون مع عدد من البنوك الأخرى.

وأضاف أبو الفتوح أن رأسمال الصندوق الجديد سيبلغ مبدئيا مليار جنيه، وسيتم الإعلان عن تدشينه رسميا قريبا بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة بما يعزز من مساهمة البنك للاستثمار في رؤوس أموال الصناديق الصغيرة والمتوسطة.

وكان يحيي أبو الفتوح، قال في تصريحات سابقة، إن مصرفه يدرس المساهمة في أو إطلاق صناديق جديدة بهدف إتاحتها أمام العملاء لاستثمار مدخراتهم بجانب المنتجات التي يقدمها البنك.

وكان مجلس إدارة البنك المركزي المصري، وافق في فبراير الماضي على إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار في الصناديق (Funds of Funds) والصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة منهما ضمن نسبة الـ 25% المقررة من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك الموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بموجب التعليمات الصادرة في هذا الشأن.

البنك الأهلي المصري يحيى أبو الفتوح صندوق للاستثمار البنك المركزي المصري

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