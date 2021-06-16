حديد عز تتحول للربح في الربع الأول من 2021

كتبت – شيماء حفظي:

تحولت شركة حديد عز للربحية خلال الربع الأول من العام الجاري، مع زيادة مبيعاتها.

ووفقا للقوائم المالية المجمعة للشركة المرسلة للبورصة اليوم الأربعاء، حققت شركة حديد عز أرباحا بنحو 1.2 مليار جنيه خلال الثلاثة شهور الأولى من العام الجاري، مقابل 1.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول، لتسجل 13.5 مليار جنيه مقابل 10.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتعمل مجموعة حديد عز في صناعة وتجارة وتوزيع الحديد والصلب بكل أنواعه وما يرتبط به من منتجات وخدمات، ويتبعها 4 شركات تشمل شركة مصانع عز للدرفلة، والعز الدخيلة للصلب- الإسكندرية، وحديد للصناعة والتجارة والمقاولات كونتراستيل، ومصر لصناعة لوازم المواسير والمسبوكات.