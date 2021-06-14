بينها مصر للألومنيوم.. رئيس القابضة المعدنية يتفقد 3 شركات تابعة بالصعيد

كتبت - شيماء حفظي:

تفقد المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، الشركات التابعة للقابضة في الصعيد.

بدأت الجولة التفقدية فى اليوم الأول بزيارة شركة النصر للتعدين والتقى الدكتور زينهم الألفي رئيس مجلس الإدارة وأبو المجد مفتاح العضو المنتدب التنفيذي للشركة وعدد من القيادات العمالية وممثلي النقابة، بحسب بيان من القابضة للصناعات المعدنية اليوم الاثنين.

وناقش اللقاء أبرز المعوقات التي تواجه الشركة وخطتها لمواجهة تلك المعوقات وذلك من خلال عرض تقديمي للعضو المنتدب التنفيذي للشركة.

كما تفقد أقسام وأفران الشركة المصرية للسبائك الحديدية مع الدكتور محمود نصر رئيس مجلس الإدارة والمهندس عيد مهلل العضو المنتدب.

واستمع رئيس القابضة لعرض تقديمي عن أحدث المشروعات وأبرز التحديات التي تواجه الشركة وكذلك تطور الأداء الفني والمالي وكذلك مركز التدريب الخاص بالشركة وذلك في لقاء بالقاعة الرئيسية.

وبحسب البيان شملت الجولة أيضاً زيارة تفقدية لأفران الشركة وعنبر الغازات وانتهت الجولة التفقدية لليوم الأول بزيارة للمعامل المركزية الحاصلة على أعلى درجات الاعتماد من الجهات الدولية، والتي تم فتحها طوال العام للتفتيش من قبل الشركات المستوردة في اليابان وأوروبا والولايات المتحدة.

كما زار السعداوي شركة مصر للألومنيوم والتقى المهندس محمود سالم العضو المنتدب للشركة، وعرض مراحل تطور الشركة وكذلك أهم التحديات التي تواجهها بالإضافة إلى شرح مفصل عن مشروع الخط السابع.

وتفقد عنابر استخلاص الألومنيوم ومسبك (2) والعمرات الجسيمة ومصنع إنتاج قطاعات الألومنيوم.

وأشاد السعداوي بشركة مصر للألومنيوم وعمالها وثمن جهودهم وإخلاصهم فى العمل كما شدد على سرعة تنفيذ مشروع الخط السابع ومشروع إنتاج الجنوط كما أكد على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل لمواجهة التحديات المحلية والعالمية من أجل الحفاظ على مكانة الشركة.