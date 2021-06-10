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كيف تعيد الحماية لهاتفك المحمول بعد فتح رسالة "هدايا أمازون" الخادع؟

05:28 م الخميس 10 يونيو 2021
كيف تعيد الحماية لهاتفك المحمول بعد فتح رسالة "هدايا أمازون" الخادع؟

تعبيرية

كتب- علاء حجاج:

انتشر خلال الأيام الماضية، رابط خبيث يتم تداوله في رسائل تطبيق الفيسبوك، يحمل اسم صندوق هدايا شركة أمازون، وهو لينك خادع وغير حقيقي، قد يتمكن مصممه من سرقة بيانات من يضغط عليه.

وكان الرابط يتحدث عن مسابقة وهمية للشركة العالمية، ويشترط مشاركة الأصدقاء بالرابط من أجل الحصول على الجائزة، فيما أدى إلى انتشار واسع للرابط.

وإليك نصائح وخطوات يجب القيام بها لإعادة الحماية لجهازك مرة أخرى:

- امسح كل البيانات على هاتفك المحمول "فورمات"، أو يمكنك الاستعانة ببعض البرامج المتخصصة للكشف "سكان" عن أي برمجيات خبيثة على جهازك، ومسحها وتنزيل برنامج "firewall" لحماية جهازك، وبرنامج أر لمكافحة الفيروسات.

- تغيير كافة الأرقام السرية لحساباتك على منصات السوشيال ميديا، وكذلك الإيميل الشخصي أو الإيميل الخاص بالعمل وربطها بإشعار على هاتفك المحمول، بحيث لا يمكن التحكم فيها إلا من خلال كود تأكيدي يتم إرساله على هاتفك المحمول.

- غير الأرقام السرية لحساباتك على السوشيال ميديا بشكل دوري على الأقل مرة شهريًا مع عدم توحيدها، واختيار أرقام سرية معقدة يتم استخدام فيها الرموز والأرقام والحروف.

بعد القيام بهذه الخطوات تابع حالة جهازك المحمول، وإذا كانت ترتفع حرارته سريعًا وبشكل دوري أم لا، وإذا كان أداؤه متراجعًا بشكل ملحوظ أم لا؛ لأن هذه من دلائل اختراق الهاتف المحمول.

راجع قائمة التطبيقات على هاتفك وإذا وجدت تطبيقًا غير معروف بالنسبة لك احذفه على الفور.

رسالة هدايا أمازون رابط خبيث فيسبوك حماية الهاتف

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