التعاون الدولي تبحث مع "المؤسسة الإسلامية للتمويل" تنفيذ برنامج بـ 1.1 مليار دولار



كتب- مصطفى عيد:

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ برنامج التعاون مع المؤسسة لعام 2021 الموقع في يناير الماضي بقيمة 1.1 مليار دولار، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس.

وتم بموجب هذا البرنامج تخصيص 700 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول، و400 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية من خلال تمويل عمليات الاستيراد.

كما بحث الجانبان توافق برامج المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في تمويل عدد من المشروعات المتعلقة بتمويل التجارة مع رؤية مصر 2030، وذلك في إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوسيع نطاق القطاعات المستفيدة من برامج المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مصر.

وأكدت رانيا المشاط أهمية تنوع مجالات التعاون بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن مصر شريكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في برنامج الجسور العربية الأفريقية، في ظل الحرص على توسيع التمويل للقطاع الخاص.

واستعرضت المشاط مساهمة المؤسسة في مكافحة الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا 2020، حيث تم اعتماد مبلغ 200 مليون دولار لصالح الهئية العامة للسلع التموينية وذلك بهدف تغطية احتياجات الحكومة المصرية من السلع الاستراتيجية الأساسية لتعزيز قدرات الهيئة للتخفيف من تأثيرات جائحة كورونا.

وأعربت المشاط عن سعادتها بالدور التنموي البارز للمؤسسة، ونشاطها الملحوظ لدعم عدد من القطاعات فى مصر، على الرغم من الظروف الصعبة التي مر بها العالم في عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، مؤكدة أهمية تنوع مجالات التعاون بين مصر والمؤسسة خلال الفترة المقبلة.

كما استعرضت المشاط التعاون مع المؤسسة في مجال الرقمنة، في إطار رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، من خلال التواصل مع الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية لتطوير عمليات التجارة في مجالي رقمنة مستندات الشحن، ورقمنة الاعتمادات المستندية.

وفيما يتعلق ببرنامج "مشروع القطن المصري"، أشارت المشاط إلى أنه تم الاتفاق على انضمام المؤسسة للبرنامج، والذي يهدف إلى دعم زراعة القطن المصري عبر تصميم واعتماد برامج تدريب متخصصة في أحسن الممارسات الزراعية للمزارعين وفق أحدث الطرق.

وقالت المشاط إن عدد أسهم مصر في المؤسسة زاد خلال عام 2016 بواقع 240 سهمًا ليرتفع عدد الأسهم من 1273 إلى 1513 سهمًا تمثل حوالي 2% من رأسمال المؤسسة.

كما ناقش الجانبان فعاليات النسخة الأولى للمنتدي السنوي للتعاون والتمويل الدولي الإنمائي، المنتظر إقامته خلال الفترة المقبلة، حيث تم إلقاء الضوء على أهم الموضوعات المنتظر مناقشتها خلال المنتدى والأهداف المرجوة منه.

من جانبه، قدم المهندس هاني سالم سنبل، الشكر للحكومة المصرية على دعمها وتعاونها الدائم مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في تنفيذ برامجها في مصر، مشيرا إلى تنويع القطاعات المستفيدة من التمويلات التي تقدمها المؤسسة لمصر وعدم اقتصارها فقط على البترول والتموين وفق أولويات الحكومة المصرية.

وتأسست المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عام 2008 بهدف النهوض بالتجارة فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وتعمل المؤسسة مع مؤسسات دولية وإقليمية من أجل تصميم وتنفيذ برامج تمويل وتنمية التجارة، منها برامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية، وبرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، ومنذ إنشائها قامت المؤسسة بأنشطة لتمويل التجارة بلغت 50 مليار دولار في أكثر من 57 دولة، وفقا للبيان.

وتعد مصر من أهم شركاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حيث بلغ المجموع الكلي لعمليات التمويل نحو 12.463 مليار دولار أمريكي لتمويل استيراد البترول ومنتجاته بالإضافة إلى السلع الغذائية ومنتجات أخرى، بحسب البيان.