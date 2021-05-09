تأكيدا لمصراوي.. القابضة المعدنية ترفض رسمياً عرض صحاري لتطوير الحديد والصلب

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت الشركة القابضة للصناعات المعدنية اعتذارها عن عدم الاستمرار في مناقشة عرض شركة صحاري لمشروع تمويل وتطوير مجمع الحديد والصلب المصرية بحلوان والتابعة للشركة القابضة.

وقالت الشركة القابضة، في خطاب أرسلته لشركة صحاري، حصل عليه مصراوي، إن صحاري لم تقدم خطة لتطوير المصانع القائمة بشركة الحديد والصلب المصرية والمعتمدة على BF Technology وإن كانت قد أشارت إلى إنشاء مصنع جديد للصهر باستخدام تكنولوجيا الـ EAF والتي ستعتمد- حسب العرض- على خردة الحديد المحلية والمستوردة وخامات الحديد HBI المستوردة أيضا وكذلك مصنع الدرفلة وهو نشاط تغطيه الطاقات الحالية القائمة في السوق المصري.

وأضافت أن شركة صحاري ذكرت في خطاباتها إنشاء مصنع لتصنيع القطارات وآخر للهياكل الحديدية وثالث لإنتاج السفن ورابع لإنتاج السيارات ومستلزماتها وهو خارج نطاق تطوير المصانع القائمة.

وأوضحت أن مجموعة صحاري لم تقدم القوائم المالية لها / للمستثمر لثلاث سنوات كما طلبتها منها الشركة القابضة في خطاباتها بتاريخ 11 أبريل 2021 وبتاريخ 22 أبريل 2021، ولكنها قدمت بدلا منه خطابات نوايا بتمويل قرض لمجموعة صحاري، وهو أمر لا يعني الشركة القابضة، وبذلك لم تتأكد القابضة من الملاءة والقدرة المالية لشركة صحاري / المستثمر.

ويأتي ما أعلنته الشركة القابضة خلال خطابها تأكيدا لما كانت ذكرته مصادر بقطاع الأعمال العام، لمصراوي أواخر الشهر الماضي، حيث قالت إن الوزارة أغلقت الجدل حول شركة الحديد والصلب، وإنها ماضية في تنفيذ قرار التصفية الصادر في يناير الماضي.

وأوضحت المصادر أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تختار حاليا بين 4 مرشحين لاختيار المصفي العام للشركة.

وقال مصدر بالوزارة، في تصريحات سابقة لمصراوي، إن الشركة القابضة لم تتلق عرضا فنيا لتطوير الشركة، وكل ما تم إرساله مخاطبات تتعلق بتوفير تمويل وهذا ليس المطلوب.

وقال المصدر "تلقت الوزارة خطابا- وصفه بأنه خطاب ضمان من بنك أمريكي- يتعهد بأن يعطيه قرضا بـ 400 مليون دولار، لكنه ليس صيغة خطاب ضمان، وحتى إن كان خطاب ضمان فهو ليس المطلوب لتطوير الشركة".

وكان حسام حواس مدير العلاقات العامة في شركة صحارى المملكة المتحدة، قال لمصراوي، إنه قدم للشركة القابضة خطاب ضمان بتمويل لتطوير الحديد والصلب، وإن شركته تسعى للتعاقد مع شريك فني بعد موافقة الوزارة، خاصة وأن الشركات تريد تأكيدا بشأن المشروع.

وبحسب المصدر، فإنه حتى بعد تأجيل اجتماع الشركة القابضة والوزارة مع شركة صحاري من أجل إعداد المستندات التي طلبتها منه الشركة القابضة، لم تقدم الشركة عرضا فنيا أو شريكا فنيا لتنفيذ التطوير.

وأضاف أن المناقشة لا تتم بشأن التمويل، وأن الحكومة سبق وحصلت على قرض دولي من مؤسسات تمويل دولية لأجل تطوير شركات القابضة للغزل والنسيج، وإنه "يمكن للشركة أن تقترض إذا شاءت لكن الأهم أن نجد تفاصيل لمشروع تطوير حقيقي، وهذا العرض الفني لم يطرح حتى الآن.

"طلبت الشركة القابضة مستثمرا بقوائم مالية مجمعة لتقييم قدرته، وأن الشركة ليست بحاجة لتمويل، لكن مطلوب مستثمر بعرض وفقا للشروط التي وضعتها الشركة في 2019، وهذا أيضا لم يحدث" بحسب المصدر.

لكن مسؤول شركة صحارى، قال لمصراوي- في وقت سابق- إنه ليس من الضروري له أن يقدم قوائم مالية لشركته أو للشركات التي سيتعاون معها لتطوير الحديد والصلب، وإنما هو "مستثمر مالي" سيتعاقد بشكل مباشر مع الشريك الفني الذي سيطور المشروع، بعد الاتفاق مع الوزارة، وهو المسؤول أمام الحكومة عنه، على حد وصفه.

ووفقا لما قاله مصدر بالوزارة، فإن مقترح تطوير مصنع الحديد والصلب الذي تطرحه صحارى، بعيد تماما عن أصل الشركة، فهو يتضمن إنشاء مصنع للحديد على غرار الشركات العاملة في مصر مثل حديد عز، وهذا نموذج يختلف تماما عن الشركة الحكومية التي تعتمد على الخامات المحلية، وليست الخردة.

وقررت الجمعية العامة غير العادية للشركة تصفية مصنع حلوان وفصل نشاط المناجم في شركة مستقلة، وستكون الشركة الجديدة- الشركة المنقسمة- تحت اسم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، منقسمة من شركة الحديد والصلب المصرية.

اقرأ أيضا:

بعد جدل عرض "صحارى" .. قطاع الأعمال تنهي ملف "الحديد والصلب" نحو التصفية