إيلون ماسك يصف دوجكوين بالصخب.. والعملة تهوي 25% في 24 ساعة

10:49 ص الأحد 09 مايو 2021
إيلون ماسك يصف دوجكوين بالصخب.. والعملة تهوي 25% في 24 ساعة

إيلون ماسك

كتب- مصطفى عيد:

شهدت عملة دوجكوين الرقمية المثيرة للجدل تراجعا كبيرا خلال آخر 24 ساعة بنسبة نحو 25%، بحسب منصة كوين ماركت كاب لتداول العملات الرقمية.

وبحسب كوين ماركت كاب، وصل سعر عملة دوجكوين إلى حدود 53 سنتا في حدود العاشرة من صباح اليوم بتوقيت القاهرة، لتنخفض قيمتها السوقية من نحو 90 مليار دولار إلى حدود 68.6 مليار دولار.

ووفقا لوكالة رويترز، جاء هذا الهبوط الحاد لدوجكوين بعد أن وصفها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك رئيس شركة تسلا للسيارات الكهربائية وداعم العملة الرقمية، بأنها "صخب" وذلك خلال استضافته في البرنامج التليفزيوني الكوميدي "SNL" في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب الوكالة، كان عشاق العملات المشفرة متحمسين لمعرفة ما سيقوله ماسك خلال البرنامج، وذلك بعد أن حولت تغريداته هذا العام العملة الرقمية التي كانت غامضة إلى حلم المضارب.

وعند سؤاله عن ما هو الدوجكوين، أجاب ماسك بأنها مستقبل العملة، وأنها أداة مالية لا يمكن إيقافها وستسيطر على العالم.

وعندما رد أحد أعضاء فريق التمثيل بالبرنامج قائلا: "إذن إنها صخب؟"، أجاب ماسك: "نعم، إنها صخب"، وضحك.

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