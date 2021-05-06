أسعار الذهب في مصر تصعد خلال تعاملات اليوم الخميس

12:24 م الخميس 06 مايو 2021
أسعار الذهب في مصر تصعد خلال تعاملات اليوم الخميس

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس، وزاد الجرام 4 جنيهات، مقارنة بتعاملات أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 زاد اليوم إلى 781 جنيهًا مقابل 777 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 669 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 893 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6248 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب 5.9 دولار في الأوقية بنسبة صعود بلغت 0.33%، ليسجل سعر الأوقية 1792.8 دولار، في الساعة 12:16 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم ذهب عيار 21 ذهب عيار 18 الصاغة الاستثمار في الذهب

الخبر التالى:

الأفريقي للاستيراد: نسعى لتوفير لقاحات كورونا بأسعار مناسبة لدول القارة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 232905

    عدد المصابين

  • 174217

    عدد المتعافين

  • 13655

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 153452498

    عدد المصابين

  • 130725426

    عدد المتعافين

  • 3215243

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بيان جديد.. الحكومة تحسم الجدل بشأن فرض حظر التجوال وإغلاق الطرق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا