أسعار الذهب في مصر تصعد خلال تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس، وزاد الجرام 4 جنيهات، مقارنة بتعاملات أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 زاد اليوم إلى 781 جنيهًا مقابل 777 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 669 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 893 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6248 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب 5.9 دولار في الأوقية بنسبة صعود بلغت 0.33%، ليسجل سعر الأوقية 1792.8 دولار، في الساعة 12:16 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.