مصر لتأمينات الحياة تدشن مع مصر كابيتال صندوق استثمار بـ 100 مليون جنيه



كتبت- منال المصري:

أعلنت شركة مصر لتأمينات الحياة، إحدى شركات مصر القابضة للتأمين، وشركة مصر كابيتال، الذراع الاستثماري لبنك مصر، عن إطلاق "صندوق استثمار شركة مصر لتأمينات الحياة النقدي للسيولة بالجنيه المصري".

وأضافت الشركة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن هذا يعد أول صناديق الاستثمار لشركة مصر لتأمينات الحياة، بحجم مبدئي 100 مليون جنيه على أن يتم الاكتتاب به من خلال شركة مصر كابيتال ش.م.م. وشركة مصر كابيتال للوساطة في السندات.

وقال الدكتور أحمد عبد العزيز، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة: "يعد هذا الصندوق أول الأوعية الاستثمارية التي تطلقها الشركة في سوق رأس المال المصري، حيث يهدف إلى إتاحة وسيلة استثمارية للأفراد والمؤسسات على حد سواء، وسيتم استثمار أصول الصندوق في أدوات مالية نقدية عالية السيولة سواء قصيرة أو متوسطة الأجل مثل أدوات الدين الصادرة عن الحكومة والشركات، بالإضافة إلى اتفاقيات إعادة الشراء ووثائق صناديق أسواق النقد الأخرى بمتوسط آجال استحقاق لا يتعدى 150 يوماَ".

وأكد عبد العزيز أنه رغم الظروف التي واجهت الأسواق جراء انتشار وباء كورونا والتحديات التي فرضت على كافة الشركات والقطاعات، إلا أن عام 2020 شهد نمواً ملحوظاً في استثمارات الشركة، حيث نمت أرباح الشركة من 1.546 مليار جنيه في العام المالي 2019-2020 مقارنة بــ 1.310 مليار جنيه في العام المالي السابق بنسبة نمو بلغت 18%.

وقال خليل البواب، الرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال، إن المقومات التنافسية التي تحظى بها مصر كابيتال، كونها الذراع الاستثماري لبنك مصر، أحد أكبر وأعرق البنوك العاملة في مصر وإفريقيا، تعزز من مكانة الشركة كأكبر مدير استثمار بالسوق المصري من حيث إجمالي حجم الأصول تحت الإدارة والتي تتعدى الــ 30 مليار جنيه مصري، معرباً عن سعادته بالتعاون مع شركة مصر لـتأمينات الحياة .

ولفت أن الصندوق يتيح للمستثمرين الأفراد الاستثمار بهدف تعظيم العوائد وإتاحة السيولة عن طريق صندوق يوفر عائدًا يوميًا تراكميًا ومدار من قبل فريق عمل يمتلك خبرات متنوعة وفلسفة تطبق أعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر، وهي الإستراتيجية التي ينفرد بها قطاع إدارة الأصول بمصر كابيتال في السوق المصري.