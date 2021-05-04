البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة بلغت 0.39%، إلى مستوى 10434 نقطة.
بينما ارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.5%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.24%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنهاية جلسة أمس بنسبة بلغت 1.1%، إلى مستوى 10475 نقطة.
الخبر التالى:أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء
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