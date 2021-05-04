البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:17 ص الثلاثاء 04 مايو 2021
البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة بلغت 0.39%، إلى مستوى 10434 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.5%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.24%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنهاية جلسة أمس بنسبة بلغت 1.1%، إلى مستوى 10475 نقطة.

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