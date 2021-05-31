تعيين مصفي لشركة الحديد والصلب رسميًا بداية من اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت شركة الحديد والصلب تعيين مصفي رسميًا للشركة اعتبارًا من اليوم الاثنين، بحسب بيان أرسلته للبورصة.

وقالت الشركة إنها عينت المحاسب، مصطفى حسن محمود عمر، مستشار شئون التصفية بالشركة القابضة للصناعات المعدنية سابقًا، مصفيًا على شركة الحديد والصلب المصرية اعتبارًا من 31 مايو الجاري.

وتبدأ الشركة إجراءات التصفية، خلال أيام، وذلك بعد توقيع الاتفاق مع المصفي العام للشركة.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب، قررت في يناير الماضي، تقسيم الشركة أفقيًا إلى شركتين، وفصل نشاط المناجم في شركة مستقلة باسم "الحديد والصلب للمناجم والمحاجر" وتصفية شركة الحديد والصلب بحلوان.

وقررت الشركة إيقاف عمل جميع المصانع اعتبارًا من اليوم، ما عدا نشاط محطة الأكسجين، ليكون مصفي الشركة مسؤولًا عن تشغيلها وإداراتها.

وقالت الشركة إن المصفي يعاونه محمد عبد الرحيم مرسي، رئيس قطاعات إنتاج الحديد وعصام محمد عبد العال، رئيس قطاع الصلب ومحمد أبو الفتوح حامد، رئيس قطاعات الورش الإنتاجية والصيانة.

وشكلت الشركة لجنة فنية تكون على دراية كاملة بموجودات الشركة، ومهمتها حصر وتقييم جميع أصول الشركة (خطوط إنتاج- مرافق- شبكات ميكانيكية وكهربائية فوق الأرض وتحت الأرض- مخزون الإنتاج التام والمواد الخام وقطع الخيار) وتوصيفها وتحديد نسب صلاحيتها والتصرف فيها بالبيع كوحدات إنتاجية أو التصرف فيها كخردة.

وأوضحت الشركة أن المصفي عليه الالتزام بالأحكام التي تضمنتها المواد من 137 إلى 154 من القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية وعلى الأخص:

جرد ما للشركة من أموال وما عليها من التزامات بعد تحرير قائمة مفصلة بذلك وفقًا للمركز المالي في 31/5/2021.

اتخاذ كافة ما يلزم للحفاظ على أموال الشركة وحقوقها.

بيع مال الشركة منقولًا أو عقارًا.

استيفاء مال للشركة من حقوق لدى الغير.

وفاء ما على الشركة من ديون خاصة وحقوق العاملين الواجبة عند التصفية.

وذكر البيان أن على المصفي تقديم حساب مؤقت بحد أقصى كل 6 أشهر إلى الجمعية العمومية للشركة تحت التصفية عن سير الأعمال وما قد يعترضها، على أن يتم الانتهاء من كافة أعمال التصفية خلال عامين على الأكثر من تاريخ صدور قرار الجميعة.

وقال إن للمصفي الاستعانة ببعض العاملين من الإدارات المختلفة لانجاز أعمال التصفية وتحديد أتعابهم بعد العرض على العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.

وأصدر مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية إغلاق الشركة بداية من اليوم، ووقف حضور العاملين للمصنع تمهيدا للتصفية.

وقال مصدر بوزارة قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إنه تقرر وقف حضور العاملين للشركة بعدما تم وقف العمل فيها، حتى التوصل لاتفاق التسوية بشأن التعويضات.