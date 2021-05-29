قبل رفع الخط.. آخر موعد لسداد فاتورة الهاتف الأرضي

كتب-علاء حجاج:

تنتهي فترة السماح لسداد فاتورة الهاتف الأرضي لشهر مارس 2021 يوم 15 يونيو المقبل، على أن يرفع الخط بعدها وتفرض غرامة للمتخلفين عن سدادها.

وتبدأ قيمة غرامة التخلف عن سداد فاتورة الأرضي من 10 جنيهات، أو حساب نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك، بحد أقصى 11 شهرا، ولا تتم إضافة رسوم بعدها.

وأصدرت الشركة المصرية للاتصالات فاتورة شهر مارس 2021 للهاتف الأرضي لفترة الاستهلاك من شهر يناير لنهاية مارس، في 15 أبريل الماضي.

وحددت الشركة المصرية للاتصالات مواعيد السماح التي يمكن خلالها سداد فاتورة الأرضي دون دفع غرامة، كما حددت مواعيد تحويل الخط إلى نظام الاستقبال، ومواعيد قطع الحرارة مؤقتًا، وفرض غرامة على المتأخرين في سداد الفاتورة.

وجاءت مواعيد السداد كالتالي:

15 أبريل 2021: إصدار فاتورة الهاتف الأرضي مارس 2021 والسماح بسدادها لمدة شهر بدون غرامة

15 مايو 2021: تحويل خط التليفون الأرضي للعمل بنظام الاستقبال فقط لمدة شهر.

15 يونيو 2021: فرض غرامة تأخير ورفع الخط مؤقتًا من الخدمة.

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات عن طريق إدخال كود المحافظة ورقم التليفون وكود المحافظة.

وتتاح عدة طرق لسداد فاتورة الهاتف الأرضي والتي تشمل "الدفع الالكتروني عبر موقع الشركة - مراكز شركة المصرية للاتصالات WE (السنترالات) - ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي - مصاري - مكاتب البريد - خدمة فودافون كاش - خدمة فوري - خدمة سداد - خدمة Bee - خدمة خدماتي - خدمة أمان - خدمة ممكن".