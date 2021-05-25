بعد تعديله.. معيط يعيد طرح مشروع لائحة الجمارك للحوار المجتمعي لمدة أسبوع

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الدكتور محمد معيط وزير المالية استجاب إلى الملاحظات التي أبداها مجتمع الأعمال على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، وقرر إعادة طرح مشروع هذه اللائحة للحوار المجتمعي من جديد ولمدة أسبوع بدءًا من اليوم، بمراعاة مقترحات وملاحظات المتعاملين مع الجمارك.

ووفقا للبيان، وجه الوزير بنشر المشروع الجديد لهذه اللائحة على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية، والموقع الإلكترونى لمصلحة الجمارك من أجل الخروج بصيغة توافقية تُسهم في تحفيز الاستثمار وتوسيع القاعدة التصديرية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأكد الوزير حرصه على ترسيخ جسور الثقة مع مجتمع الأعمال؛ باعتباره شريكًا أصيلاً في الحراك التنموي غير المسبوق الذي تشهده مصر؛ بما يُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، على نحو ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وأوضح أن الاستجابة لملاحظات المتعاملين مع الجمارك في مشروع هذه اللائحة تُعد ترجمة عملية حقيقية لآلية الحوار المجتمعي التي انتهجتها وزارة المالية في طرح مشروعات القوانين واللوائح الجديدة، في إطار السعي الجاد نحو تطوير وميكنة نظم العمل وفقًا لأحدث الخبرات والممارسات العالمية، وتعميقًا لدعائم الشفافية، والشراكة الوطنية، وتعزيزًا للحوكمة.

وقال الوزير إن أهم التعديلات التي تم إجراؤها في مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، استجابة لمجتمع الأعمال،: زيادة مدة بقاء البضائع بالمستودعات الجمركية من 6 إلى 9 أشهر، مع جواز مد هذه الفترة لمدد أخرى بموافقة رئيس مصلحة الجمارك.

كما تتضمن هذه التعديلات استحداث فصل خاص لكل من الموانئ الجافة، والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، بما تشمله كل منها من إجراءات وأنظمة جمركية، بحيث يتم منحها مزايا تفضيلية لتحفيز الاستثمار بها، وفقا للوزير.

وأضاف أن هذه التعديلات تشمل أيضا السماح بشكل مؤقت بقبول مستندات البضائع الواردة والمصدرة والعابرة ورقيًا جنبًا إلى جنب مع النظام المميكن لحين استكمال المنصة الإلكترونية "نافذة"؛ تيسيرًا على المتعاملين مع الجمارك.

وقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم التأكيد في مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد على إدارة منظومة المخاطر آليًا، بحيث يتم تحديد مسارات الإفراج الجمركي للبضائع الواردة والمصدرة والعابرة إلكترونيًا دون تدخل بشري؛ ترسيخًا للشفافية.

وأكد غتوري حماية حقوق الوكلاء الملاحيين، والناقلين بعدم توجيه أي اتهامات إليهم تتعلق بمخالفات جمركية، ما لم يثبت ارتكابهم لها.

وأوضح أنه تم فصل مقابل الرسوم والخدمات التي تقدمها مصلحة الجمارك، ومنظومة "نافذة"، عن الأحكام الموضوعية باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، وإحالتها إلى "ملاحق" ترفق باللائحة، تيسيرًا على المتعاملين مع الجمارك.

وأشار غتوري إلى تنظيم إجراءات التظلم من قرارات مختلف الإدارات الجمركية، والطعن على قرارات هيئات تأديب المستخلصين الجمركيين؛ بما يضمن إرساء دعائم العدالة.

وأضاف أنه سيتم تلقي أي ملاحظات من مجتمع الأعمال على المشروع الجديد للائحة التنفيذية لقانون الجمارك، على البريد الإلكتروني: leaha@customs.gov.eg، حتى يوم الثلاثاء المقبل ولن يُلتفت إلى أي تعليقات ترد بعد ذلك.