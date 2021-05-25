انطلاق فعاليات تحدي أفريقيا لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في مصر

كتب- علاء حجاج:

انطلقت فعاليات تحدي أفريقيا لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي رسميًا خلال الحفل الختامي للمؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IEEE GCAIoT) وذلك بالتعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ووزارة الاتصالات وشركة بنية بهدف إعداد كوادر مؤهلة في المجال التقني والإسراع في عملية التحول الرقمي.

وتبدأ فعاليات التحدي في مصر وكينيا والمغرب وتونس وأوغندا اليوم الثلاثاء يليهم نيجيريا ورواندا وجنوب أفريقيا في الربع الأخير من العام الجاري ويوجه التحدي إلى قارة أفريقيا بأكملها عبر الإنترنت مع الأخذ في الاعتبار إمكانية انضمام المشاركين إلى أنشطة التحدي من الدول الأخرى، بحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء.

ويهدف التحدي بشكلٍ أساسي إلى بناء القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والمجالات ذات الصلة لطلاب الجامعات ورجال الأعمال الشباب في مختلف البلدان في إفريقيا، ومساعدة أفضل مشاريع التخرج والشركات الناشئة لتكون جاهزة للاستثمار، وتطوير بيئة الإبداع وريادة الأعمال وخلق شبكة ربط لدعم حركة التحول الرقمي في أفريقيا.

وقال أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بنية، إن أهمية دور "Benya Ventures" ، الذراع الاستثماري لبنية والذي سيلعب دورًا رئيسيًا في الاستثمار في الشركات الرقمية الناشئة ذات الإمكانات العالية في إفريقيا مشيرا إلى أن تحدي إفريقيا سيمكن Benya Ventures من استكشاف المواهب وتوسيع نطاق الشركات الناشئة المحتملة الحالية في الساحة الرقمية.

وقال آندي تشين، رئيس مجتمع إدارة الهندسة والتكنولوجيا بجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE TEMS): "نحن نوجه تركيزنا إلى الأشخاص، وشعارنا الجماعي هو "القادة يصنعون المنتجات/الخدمات من أجل الخير" حيث نحتاج إلى مواهب استثنائية للابتكار وريادة الأعمال إلى جانب التكنولوجيا.