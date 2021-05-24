هل الوقت مناسب لبيع أم شراء الذهب حاليا بعد ارتفاع سعره؟

كتبت- شيرين صلاح:

بدأت أسعار الذهب في السوق المحلي الاتجاه نحو الارتفاع منذ بداية الأسبوع الماضي حتى تخطى سعر الجرام عيار 21 قيمة 800 جنيه مره أخرى.

وقال تجار ذهب لمصراوي، إن أسعار الذهب بالسوق المحلي ارتفعت تأثرا بصعود السعر في البورصات العالمية وشراء كميات كبيرة منه خلال الأيام الماضية.

وسجل الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 808 جنيهات، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 693 جنيها، وعيار 24 نحو 923 جنيها للجرام، وبلغت قيمة الجنيه الذهب نحو 6464 جنيها.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن الوقت مناسب لشراء الذهب حاليا، نظرا لوجود توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الأيام المقبلة في الأسعار.

وهو ما اتفق معه في القول نادي نجيب، قائلا إنه ينصح بشراء الزبائن الذهب خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن السعر ما زال مناسبا وليس مرتفعا بالشكل الكبير.

وأضاف واصف، أن التوقعات كانت تشير بحدوث ارتفاعات بالأسعار خلال الفترة المقبلة بالسوق المحلي، ولم يكن متوقعا الارتفاع بهذه الوتيرة السريعة التي حدثت خلال الأسبوع الماضي.

وصعدت أسعار الذهب منذ بداية الأسبوع الماضي وحتى اليوم نحو 14 جنيهًا للجرام الواحد.

وعن حالة السوق في الوقت الحالي ذكر واصف أن حركة البيع والشراء بالسوق حاليا أفضل من فترة رمضان، مشيرا إلى أن الحالة العامة لحركة البيع بسوق الذهب تتسم بالهدوء.

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