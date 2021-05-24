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الكيلو يصل إلى 160 جنيهًا.. أسعار اللحوم بالأسواق خلال تعاملات اليوم

01:57 م الإثنين 24 مايو 2021
الكيلو يصل إلى 160 جنيهًا.. أسعار اللحوم بالأسواق خلال تعاملات اليوم

أسعار اللحوم

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد شرف نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم في الأسواق مستقرة ولم يحدث فيها أي تغيرات منذ شهر رمضان الماضي.

ويتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز بين 130 و160 جنيهًا، بحسب المنطقة التي يباع بها، وفقا لقول شرف.

وسعر كيلو الضأن يصل إلى 150 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو اللحم الجملي بين 100 جنيه و110 جنيهات.

وذكر نائب رئيس الشعبة، إن الإقبال على شراء اللحوم حاليا يتسم بالهدوء في الأسواق.

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