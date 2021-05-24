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ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين

12:39 م الإثنين 24 مايو 2021
ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين، وزاد الجرام الواحد جنيهًا واحدًا، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 808 جنيهات مقابل 807 جنيهات، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 693 جنيها للجرام، وعيار 24 نحو 923 جنيها للجرام، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه الذهب نحو 6464 جنيها.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب 0.68 سنتا في الأوقية بنسبة صعود بلغت 0.04%؛ ليسجل سعر الأوقية 1781.9 دولار، في الساعة 12:35 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

أسعار الذهب الذهب جرام الذهب عيار 21 عيار 18

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