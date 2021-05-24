تنظيم الاتصالات يحدد مواعيد عمل منافذ شركات المحمول حتى نهاية مايو

كتب- علاء حجاج

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات جديدة بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة تنفيذ قرار الحكومة باستمرار غلق المحال والمراكز التجارية الساعة 9 مساءً حتى نهاية مايو، لتكون كالتالي:

طوال أيام الأسبوع: من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثامنة والنصف مساءً.

يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الثامنة والنصف مساءً.