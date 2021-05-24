Masrawy logo white

تنظيم الاتصالات يحدد مواعيد عمل منافذ شركات المحمول حتى نهاية مايو

12:17 م الإثنين 24 مايو 2021
تنظيم الاتصالات يحدد مواعيد عمل منافذ شركات المحمول حتى نهاية مايو

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

كتب- علاء حجاج

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات جديدة بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة تنفيذ قرار الحكومة باستمرار غلق المحال والمراكز التجارية الساعة 9 مساءً حتى نهاية مايو، لتكون كالتالي:

طوال أيام الأسبوع: من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثامنة والنصف مساءً.

يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الثامنة والنصف مساءً.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول الحكومة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1145

إصابات اليوم

51

وفيات اليوم

455

متعافون اليوم

253835

إجمالي الإصابات

14721

إجمالي الوفيات

186678

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مستشار الرئيس: نتوقع انخفاض أعداد مصابي كورونا في هذا الموعد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا