العملات الرقمية تتهاوى خلال تعاملات آخر 24 ساعة

كتب- مصطفى عيد:

شهد عدد من العملات الرقمية الشهيرة انخفاضات حادة خلال تعاملات آخر 24 ساعة، بحسب ما رصده مصراوي عبر الموقع الإلكتروني لمنصة كوين ماركت كاب لتداول العملات الرقمية.

وهبطت العملة الأشهر بيتكوين بنسبة 20.43% خلال تعاملات آخر 24 ساعة لتصل إلى نحو 34242 دولارا في الساعة الرابعة و10 دقائق عصر اليوم بتوقيت القاهرة.

وانخفضت أيضا عملة إيثيريوم الرقمية، ثاني أكبر عملة من حيث القيمة السوقية، خلال تعاملات آخر 24 ساعة بنسبة 26.6%، لتصل إلى نحو 2426 دولارا في الساعة الرابعة و10 دقائق عصر اليوم بتوقيت القاهرة.

وتهاوت عملة دوجكوين بنسبة 30% خلال تعاملات آخر 24 ساعة، حيث وصل السعر إلى نحو 33.6 سنت في الساعة الرابعة و10 دقائق عصر اليوم بتوقيت القاهرة.

وهبطت قيمة عملة بيتكوين كاش خلال تعاملات آخر 24 ساعة بنسبة 36.5%، لتصل إلى نحو 692 دولارا في الساعة الرابعة و10 دقائق عصر اليوم بتوقيت القاهرة.

وتراجعت قيمة عملة لايتكوين الرقمية خلال تعاملات آخر 24 ساعة بنسبة 35.5%، لتصل إلى نحو 193 دولارا في الساعة الرابعة و10 دقائق عصر اليوم بتوقيت القاهرة.

والعملات الرقمية هي عملات افتراضية ليس لها وجود مادي وغير مغطاة بأصول ملموسة، ويجري تداولها عبر شبكة الإنترنت، ولا يصدرها أي بنك مركزي، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية ولا تتحكم فيها أي سلطة مركزية.

وتعتمد العملات الرقمية في تعدينها على الآلاف من أجهزة الكمبيوتر حول العالم التي تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من هذه العملات إلى النظام.

وتعد عملة بيتكوين هي العملة الرقمية الأشهر ولكنها ليست الوحيدة التي ذاع صيتها في السنوات الأخيرة، حيث يصل عدد هذه العملات حاليا إلى آلاف خاصة بعد موجة الصعود الكبيرة الأولى لبيتكوين في 2017 والتي سلطت الضوء على هذا المجال والتداول فيه وبالتالي ظهور المزيد من هذه العملات.

وعلى منصة كوين ماركت كاب وحدها، يتم تداول نحو 5205 عملات رقمية مشفرة يأتي على رأسها بيتكوين، إلى جانب بعض العملات الرقمية الأخرى التي ذاع صيتها بعد ارتفاع أسعار بيتكوين وعدم قدرة البعض على تداوله، مثل عملات إيثيريوم، ودوجكوين، ولايتكوين، وغيرها.