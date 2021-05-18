في الربع الأول من العام.. الاقتصاد الياباني ينكمش بنسبة 1ر5%

طوكيو-(د ب أ):

أظهر تقرير حكومي اليوم الثلاثاء أن الاقتصاد الياباني انكمش بمعدل سنوي بلغ 1ر5% في الربع الأول من هذا العام، فيما تضرب موجة أخرى من الإصابات بفيروس كورونا المدن الكبرى في البلاد.

وشهدت اليابان أول انكماش في ثلاثة فصول حيث إن 10 مقاطعات من بينها طوكيو كانت تحت حالة الطوارئ المفروضة بسبب كوفيد - 19 خلال الفترة من يناير إلى مارس .

وكانت القراءة أسوأ من الانكماش الذي توقعه المحللون الذين استطلعت صحيفة "بيزنس ديلي" آراءهم بنسبة 6ر4%، وجاءت بعد نمو بنسبة 6ر11% في الربع الأخير من عام 2020.

وأفاد مكتب مجلس الوزراء بأن استهلاك القطاع الخاص، وهو عنصر رئيسي من عناصر الناتج، انخفض بنسبة 4ر1% على أساس فصلي في الفترة من يناير إلى مارس، بعد زيادة بنسبة 2ر2% في الربع السابق.

وقال المكتب إن استثمارات الشركات انخفضت أيضا بنسبة 4ر1% في الربع الأول مقارنة بنمو نسبته 3ر4% في فترة الأشهر الثلاثة السابقة.

وتخضع تسع مقاطعات، بما فيها طوكيو، لحالة طوارئ أخرى حيث تكافح تلك المناطق للحد من الموجة الرابعة من الإصابات بالفيروس، وذلك قبل حوالى شهرين فقط من بدء دورة الألعاب الأوليمبية المقررة يوم 23 يوليو في العاصمة اليابانية .

وحذر خبراء من الانتشار السريع للسلالات الأكثر قابلية للانتشار من الفيروس، خاصة وأن إطلاق لقاحات كوفيد-19 كان بطيئا للغاية في اليابان وذلك منذ إطلاقها في منتصف فبراير.

وقال محللون إن بطء خطى التطعيم قد يضر بالتعافي الاقتصادي.

وقال المكتب إن الصادرات ارتفعت بنسبة 3ر2% في الفترة من كانون ثان/يناير إلى مارس، في زيادة للربع الثالث على التوالي، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 4%.​