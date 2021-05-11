الملا يبحث مع بكتل آخر مستجدات مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات



كتب- مصطفى عيد:

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع ستيوارت جونز رئيس شركة بكتل الأمريكية لشئون العلاقات الإقليمية والشركات، الذي يزور مصر حالياً، وجوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون في مجال البترول والمشروعات المشتركة بين الجانبين خاصة وأن شركة بكتل لها أعمال متميزة بمجال تنفيذ المشروعات البترولية.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء، تم خلال اللقاء استعراض آخر مستجدات مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس الذي تقدر استثماراته بحوالي 7 مليارات دولار.

كما تم استعراض تصور خطة العمل المقترحة لتنفيذ المشروع خلال الفترة القادمة في ضوء اتفاق المبادئ الذى تم توقيعه مع الشركة الأمريكية ونتائج دراسات الجدوى التفصيلية للمشروع بالإضافة إلى توقيع عقد تخصيص الأرض التي سيقام عليها المشروع بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس.

وذكر الملا خلال اللقاء أن مشروع المجمع يأتي في إطار استراتيجية وزارة البترول القومية للتوسع في مشروعات القيمة المضافة في صناعة البتروكيماويات وزيادة القدرة الإنتاجية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية للمساهمة في تغطية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض، مؤكداً ضرورة التنسيق للإسراع بالجداول الزمنية لتنفيذ مشروع المجمع.

وأضاف أن مشاركة شركات عالمية عملاقة في اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز بمنتدى غاز شرق المتوسط ومن ضمنها شركة بكتل يعد دليلاً قوياً على أهمية هذه اللجنة ودورها في نشاط الغاز الطبيعي بالمنطقة لما توفره من فرصة لتحديد الأهداف المشتركة وإعطاء ثقة لكل الشركات الراغبة في العمل بالمنطقة من خلال تكوين مناخ متوازن للاستثمارات بالمنطقة بالكامل.

من جانبه، أعرب السفير الأمريكي عن رغبة بلاده في تعزيز استثمارات الشركات الأمريكية في مجال البترول والغاز والبتروكيماويات في مصر.

فيما أكد رئيس بكتل للعلاقات الإقليمية أن مصر نجحت في توفير مناخ جاذب للمستثمرين والشركات العالمية وذلك مع تزايد دور مصر الريادي في المنطقة خاصة بعد إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط.

وأشار إلى المساهمات القوية لشركتى إنبي وبتروجت في الأعمال التحضيرية للمشروع، وتطلع بكتل للاستعانة بالخبرات المتميزة للشركتين في الأعمال الإنشائية.

حضر اللقاء سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات "إيكم"، وأسامة مبارز وكيل الوزارة لشئون المكتب الفني، ومحمد عبادي رئيس شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات، ومحمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، وكريم الدسوقي نائب رئيس شركة بكتل مصر.