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بعد ارتفاعها أمس.. أسعار الذهب تتراجع في مصر خلال تعاملات الأربعاء

12:41 م الأربعاء 07 أبريل 2021
بعد ارتفاعها أمس.. أسعار الذهب تتراجع في مصر خلال تعاملات الأربعاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث هبط سعر الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 759 جنيهًا مقابل 760 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 651 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 867 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب 6072 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب نحو 5.1 دولار في الأوقية بنسبة هبوط بلغت 0.29%؛ ليسجل سعر الأوقية 1738.1 دولار في الساعة 12:27 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب في مصر صعدت في نهاية تعاملات أمس بنحو 4 جنيهات للجرام الواحد.

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