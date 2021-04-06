صندوق النقد الدولي يعدل توقعاته لنمو اقتصاد مصر في العام الحالي



كتب- مصطفى عيد:

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الجاري في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أبريل 2021 الصادر اليوم الثلاثاء، بينما رفع التوقعات للنمو في العام المالي المقبل وذلك مقارنة بما كانت عليه التوقعات في تقرير مراجعة الاقتصاد المصري الصادر في يناير الماضي ضمن اتفاقية الاستعداد الائتماني.

وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم، توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو 2.5% في العام المالي الجاري مقابل 3.6% في العام الماضي، على أن يرتفع المعدل في عام 2021-2022 إلى 5.7%.

ويأتي ذلك بخلاف توقعات سابقة للصندوق في تقرير مراجعة الاقتصاد المصري في يناير للنمو، حيث كان الصندوق يتوقع معدل نمو 2.8% خلال العام المالي الجاري، و5.5% في العام المقبل.

وثبت صندوق النقد توقعاته لمتوسط معدل التضخم السنوي خلال العام المالي الجاري عند 4.8% وهي نفس التوقعات في تقرير مراجعة أداء الاقتصاد في يناير، بينما عدل الصندوق توقعاته بشكل طفيف لمتوسط معدل التضخم في العام المقبل إلى 7.2% مقابل 7.3% في التوقعات السابقة.

وحسن الصندوق توقعاته، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، لعجز الحساب الجاري عن العام المالي الحالي إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4.2% في توقعاته بتقرير مراجعة أداء الاقتصاد في يناير.

بينما رفع الصندوق توقعاته لعجز الحساب الجاري خلال العام المالي المقبل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2.5% في توقعاته بتقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري في يناير.

وتوقع التقرير الجديد أن يرتفع معدل البطالة في العام الحالي إلى 9.8% مقابل 8.3% في العام الماضي، على أن يتراجع في العام المقبل إلى 9.4%.