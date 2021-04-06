وزير المالية يكرم 5 شركات لانضمامها لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

كتب- مصطفى عيد:

كرم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خمسة شركات مسجلة بمركز كبار الممولين وذلك لالتزامها بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا، وكذلك انضمامها لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك خلال مؤتمر إطلاق شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية "إي تاكس".

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب المصرية اليوم الثلاثاء، تتضمن هذه الشركات شركة فيليب موريس مصر، وبيبسي بقشان، ومصر لصناعة التبريد ميراكو، وتويوتا مصر للتجارة، وبي تك للتجارة.

وأكد وزير المالية أن الوزارة دائما تنظر إلى الممولين باعتبارهم شركاء نجاح في كافة مشروعات التطوير والتحول الرقمي التي تسعى الوزارة لتنفيذها.

وأشادت الشركات المكرمة بالتكريم، وأعرب ممثلوها عن سعادتهم، قائلين إن التكريم يعد حافزا لجميع الشركات والممولين على الالتزام الطوعي، كما يعطي صورة ذهنية إيجابية لشركاتهم لدى عملائها

وأعربت شركة بيبسي، خلال الحفل، عن تطلعها للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركة الجديدة "إي تاكس E-Tax"، والتي تعتبر نقلة نوعية وسيؤثر بالإيجاب على تحقيق العدالة الضريبية.

وقالت الشركة إن إجراءات الميكنة التي تقوم بها وزارة المالية ومصلحة الضرائب تمثل طفرة كبيرة في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، و توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، مما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية، معربة عن افتخارها بأنها من أوائل الشركات التي انضمت إلى المرحلة الأولى الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأشارت شركة ميراكو إلى أن ما حدث ليس مجرد تكريم ولكنه تحول استراتيجي في نظرة وزارة المالية ومصلحة الضرائب للممول من مجرد دافع للضريبة إلى شريك نجاح في المنظومة الضريبية الرقمية.

وأعقب التكريم عقد جلسة حوارية بعنوان "نحو مجتمع ضريبي رقمي أفضل.. الارتقاء بالمنظومة الضريبية إلى مصاف مصالح الضرائب العالمية" بحضور الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأمجد منير رئيس قطاع مكتب وزير المالية.

كما حضر الجلسة الحوارية رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وشركة إرنست ويونغ العالمية "E&Y"، وخالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة "إي تاكس e-Tax".